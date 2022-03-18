Пентагон: Россия уже выпустила по Украине более 1000 ракет и теперь буксует по всем направлениям

С начала полномасштабной войны Россия выпустила по разным населенным пунктам Украины 1080 ракет большой дальности, при этом позиции российских войск либо не меняются, либо отходят назад.

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Об этом во время закрытого брифинга сообщил представитель Министерства обороны США.

В Пентагоне подтверждают, что Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск по всем направлениям.

Захватчики потерпели поражение при попытке войти в Николаев, неудачи настигают российских военных и на других направлениях, в том числе под Харьковом и Киевом.

В Минобороны США констатируют, что их прогнозы по поводу возможного успеха российских войск не оправдались. В воздухе по состоянию на 23 день войны идет сильное сопротивление ВСУ, поэтому все попытки воздушных сил РФ занять какое-то доминирующее положение в небе оказались тщетными.

"На самом деле за три недели особых изменений не произошло, а что касается Киева, кажется, что они либо удовлетворены, либо застряли, атакуя внешние районы города, вместо того, чтобы пытаться войти в город в какой-то момент", — подытожил представитель Минобороны США.

Вооруженные силы Украины отбросили российские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров. Также у россиян нет успеха и на левом берегу Днепра.

Кроме того, в Киеве создана эффективная противодиверсионная система, за последние дни найдена и уничтожена ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

Отметим, в Киеве за последние дни произошло уже несколько мощных взрывов. Так, 18 марта российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. 17 марта российские оккупационные войска открыли огонь по Святошинскому району столицы Украины. В результате возник пожар на складе и загорелись два авто.