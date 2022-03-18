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Пентагон: Россия уже выпустила по Украине более 1000 ракет и теперь буксует по всем направлениям
С начала полномасштабной войны Россия выпустила по разным населенным пунктам Украины 1080 ракет большой дальности, при этом позиции российских войск либо не меняются, либо отходят назад.
Об этом во время закрытого брифинга сообщил представитель Министерства обороны США.
В Пентагоне подтверждают, что Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск по всем направлениям.
Захватчики потерпели поражение при попытке войти в Николаев, неудачи настигают российских военных и на других направлениях, в том числе под Харьковом и Киевом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Минобороны США констатируют, что их прогнозы по поводу возможного успеха российских войск не оправдались. В воздухе по состоянию на 23 день войны идет сильное сопротивление ВСУ, поэтому все попытки воздушных сил РФ занять какое-то доминирующее положение в небе оказались тщетными.
"На самом деле за три недели особых изменений не произошло, а что касается Киева, кажется, что они либо удовлетворены, либо застряли, атакуя внешние районы города, вместо того, чтобы пытаться войти в город в какой-то момент", — подытожил представитель Минобороны США.
Вооруженные силы Украины отбросили российские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров. Также у россиян нет успеха и на левом берегу Днепра.
Кроме того, в Киеве создана эффективная противодиверсионная система, за последние дни найдена и уничтожена ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.
Отметим, в Киеве за последние дни произошло уже несколько мощных взрывов. Так, 18 марта российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. 17 марта российские оккупационные войска открыли огонь по Святошинскому району столицы Украины. В результате возник пожар на складе и загорелись два авто.