"В умовах війни не існує налагоджених процесів, стратегії, алгоритмів. Щодня все по-іншому", - BGV Group Management

Ексклюзивне інтерв’ю з керівництвом інвестиційної компанії Геннадія Буткевича BGV Group Management — Голови ради директорів Олександра Наумика та члена ради директорів Сергія Войцеховського про роботу рітейлу у воєнний час, втрати серед персоналу через обстріл російськими окупантами. А також про запуск щебеневого заводу та видобуток газу та нафти в Україні.

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За даними досліджень, нині 79% підприємств в країні повністю або частково припинили роботу. Чи вдалося вашій компанії зберегти роботу на підприємствах?

Сергій: Важливо акцентувати на тому, що з початком війни мова взагалі не йде про бізнес. Нині наша команда працює над трьома ключовими напрямами. По-перше, ми маємо забезпечити фінансову стабільність наших працівників — попри все, ми продовжуємо платити зарплати команді і зберігати за ними робочі місця. По-друге, BGV Group Management працює над посиленням обороноздатності нашої країни, яка героїчно протистоїть російській агресії — на кінець березня ми завезли вже понад 145 фур гуманітарної допомоги збройним формуванням та цивільному населенню. По-третє, ми забезпечуємо, де це можливо, фінансові надходження до бюджетів різних рівнів, адже розуміємо, що економічний фронті є теж важливим.

Олександр: Станом на сьогодні у підприємствах BGV Group Management працює біля 2 тисяч працівників, підтримуючи операційну діяльність та функціональність різних напрямів бізнесу. Ми намагаємося максимально зберегти роботу наших компаній та команду інвестиційної групи.

Не приховуємо, що перший тиждень війни, як і для всього бізнесу в Україні, був шоковим. Наша команда взяла коротку паузу — потрібен був час, щоб вибудувати нові плани та відновити роботу в новій реальності. Спочатку багато хто з нас взяв зброю, щоб захищати країну. Зокрема засновник BGV Group Management Генадій Буткевич власним прикладом надихнув наших працівників, партнерів вступати до територіальної оборони. Але після того, як ми побачили, наскільки професійний опір чинять ЗСУ і які довгі черги з добровольців стоять біля військкоматів, більшість команди зрозуміла, що вони будуть кориснішими на економічному та гуманітарному фронтах.

Гуманітарна допомога України. Фото: прес-служба BGV Group Management

На той момент була ціль запустити роботу групи компаній, допомагати країні підтримувати економіку, залучати іноземних партнерів, організовувати постачання гуманітарної допомоги. Нам довелося переформувати всі процеси у понад 10 компаніях групи. І станом на сьогодні вдалося вже майже повноцінно відновили виробничі процеси на підприємствах, які знаходяться не в зоні активних бойових дій.

Немає сумніву, що Україна переможе. І після цього на нас чекатиме дуже багато роботи — піднімати економіку, відбудовувати міста, відновлювати промисловість, інфраструктуру та інше.

З того, що вже вдалося: повноцінно запрацював наш завод з переробки паперу на Хмельниччині ТОВ "Зелений парк", і ми активно шукаємо зовнішні ринки збуту продукції. Не припиняє працювати наша мережа магазинів "КОЛО", перейшовши на роботу опорних відділень та співпрацюючи з ЗСУ та теробороною для забезпечення наших захисників продуктами першої необхідності.

Кожен бізнес — це в першу чергу люди. А в групі компаній BGV працює майже 2 тичячі людей. Чи проводили евакуації? Як забезпечуєте безпеку у районах, де активні бойові дії? Що змінилося для ваших працівників? Чим зараз займається ваша велика команда?

Олександр: Зберегти людей — один із основних пріоритетів компанії. Ми дуже пишаємося тим, яку команду нам вдалося створити за роки існування компанії. Як я вже зазначав, більшість наших людей продовжують працювати на підприємствах у складі BGV Group Management.

24 наші працівники захищають країну, вступивши до ЗСУ чи лав тероборони. Ще понад 20 менеджерів групи компаній — це волонтерський штаб, який 24/7 займається питаннями пошуку продуктів і партнерів, закупівлі, доставки та локального розподілу гуманітарної допомоги для українців. Наші працівники Департаменту безпеки допомагають компанії вирішити питання інформаційної безпеки групи, збереження важливих даних та техніки компаній, які злагоджено та швидко організували умовне "консервування" промислових об’єктів у зоні бойових дій і їхню внутрішню безпеку, а зараз продовжують обороняти країну, її людей, наш бізнес.

Сергій: Зараз компанія робить все можливе, щоб організувати безпеку та стабільну роботу для працівників. Наприклад, ми відкрили тимчасові мобільні офісі у Львові та Хмельницькому. BGV також піклується про те, щоб допомогти нашим працівникам та їхнім сім’ям пройти через ці складні часи. Зокрема нам вдалося оптимізувати виплати відповідно до фінансових можливостей компанії, аби продовжувати щомісяця платити заробітну плату нашим працівникам. Ми також допомагали евакуюватися працівникам, які знаходилися в зонах активних бойових дій. На превеликий жаль, у нас є втрати серед персоналу. Ці втрати є "найдорожчими" і найболючішими. І це те, що ніколи не загоїться.

У групі BGV є компанії, які займаються видобутком природного газу та нафти? У якому режимі зараз працюють підприємства?

Олександр: Зараз експерти з "Укрнафтінвест" розробляють план запуску нашого підприємства з видобутку природного газу і нафти на Одещині. Ми зупинилися на етапі розвідки, і наразі команда готова продовжувати працювати. Ми проводимо переговори зі профільними підрядниками, щоб поступово відновлювати роботу.

На жаль, є кілька підприємств у нашій компанії, де поки неможливо запустити потужності з огляду на активні бойові дії. Тут наша задача — максимально захистити промислову інфраструктуру та підтримувати життєдіяльність обладнання, щоб не допустити техногенних аварій та оперативно запуститися в роботу після перемоги. Це, зокрема, наше підприємство з видобутку нафти і газу поблизу Сєвєродонецька.

Гранітний кар'єр у Житомирській області. Фото: прес-служба BGV Group Management

До війни ви анонсували відкриття щебеневого заводу на Житомирщині. Що зараз із підприємством? Чи вдалося зберегти обладнання? І чи плануєте відкриття?

Олександр: Так, ми поступово запускаємо наш щебеневий завод на Житомирщині. Зараз команда працює над вирішенням інфраструктурних питань та відновленням роботи обладнання. Ми мали деякі труднощі, оскільки у нас були підрядники з Туреччини, які тепер не можуть відновити роботи на об’єкті в Україні. Проте ми знаходимо виходи, нові рішення, щоб уже найближчим часом запустити обладнання та виготовляти певну кількість продукції, необхідної сьогодні в першу чергу для внутрішніх потреб країни.

Поговорімо детальніше про ритейл-сегмент. Ваша мережа магазинів "КОЛО" продовжує роботу та допомагає нашим захисникам, а також мирним жителям. Як змінилася робота мережі у період війни? З якими найбільшими труднощами зіштовхнулися?

Сергій: Попри усі виклики та ризики, наша ритейл-команда забезпечує роботу найбільшої в Україні мережі магазинів "КОЛО" формату "біля дому". Ми розуміємо, що в умовах війни такий формат є особливо затребуваним та безпечним для клієнтів, бо це можливість швидко та максимально близько до свого дому придбати найнеобхідніші продукти.

Працівники "КОЛО" у режимі 24/7 працюють над оптимізацією логістики та безперебійним постачанням товарів у магазини. Зараз 73 магазини нашої мережі у Києві, області та Одесі працюють безперебійно. Це опорні магазини "КОЛО" у зручних локаціях для клієнтів і партнерів. Практично з першого дня війни ми, спільно з іншими ритейл-мережами та виробниками продуктів, долучилися до робочої групи спільно з Офісом Президента для забезпечення продовольчої безпеки країни. Команді "КОЛО" довелося повністю переналаштувати логістичні процеси і сфокусуватися на товарах першої необхідності — хліб, вода, бакалія, ковбасні вироби та яйця.

З початком війни наша компанія взяла на себе організацію всього логістичного ланцюга. Ми самостійно забираємо товар великогабаритним транспортом у постачальника і веземо у проміжні склади — нове рішення, яке логістична команда запровадила у сьогоднішніх умовах. Там робимо перерозподіл товарів на менші автомобілі і розвозимо продукти безпосередньо у магазини "КОЛО". Також нам довелося відмовитися від складу на лівому березі Києва і оперативно вивезти звідти продукти, оскільки цей район потрапив у зону активних бойових дій. У цілому можу зазначити, що робота ритейлерів сьогодні — це теж боротьба, починаючи від логістичних питань, пального, перепусток, конвою у зонах бойових дій та закінчуючи головним — безпекою партнерів і команди.

На превеликий жаль, через бомбардування загинула керівниця одного з наших магазинів, що є непоправною втратою для родини "КОЛО". Станом на сьогодні, унаслідок обстрілів були зруйновані кілька магазинів мережі. Окрім цього, ми тимчасово втратили контроль над деякими об’єктами — вони знаходяться у населених пунктах, які поки не контролюють ЗСУ. Ми не можемо стояти осторонь цієї боротьби, тому "КОЛО" активно співпрацює зі Збройними силами України та територіальною обороною для забезпечення військовослужбовців харчовими продуктами та засобами гігієни.

Протягом лише перших двох тижнів війни команда "КОЛО" передала захисникам понад 63 тисячі товарів — продуктів, води та засобів гігієни. Сьогодні "КОЛО" — це не про бізнес, не про прибуток. Нам перш за все треба зберегти команду, сплачувати податки, де це можливо, і допомагати країні вистояти.

Супермаркет "КОЛО". Фото: прес-служба BGV Group Management

Чи є складнощі з постачанням товарів у торгові точки. Особливо цікаво, що із імпортними товарами?

Сергій: Так, проблеми справді є. На сьогодні близько 60% наших постачальників не можуть задовольнити потреби "КОЛО" у товарах. Причини – різні: зруйновані склади, знищені автопарки, розбомблені промислові потужності або потужності, що знаходяться в населених пунктах, непідконтрольних поки що ЗСУ. Для замовлення деяких товарів з категорії першої необхідності нам доводиться часто стоять у чергах передзамовлень. Проте ми тримаємо руку на пульсі, шукаємо нові рішення та нові можливості для заповнення наших полів.

Чи є можливість купувати імпортні товари через те, що НБУ заборонило купувати валюту?

Сергій: Можливість є, ми продовжуємо купувати у постачальників деякі імпортні товари та продукти. Оскільки валюту можна придбати для закупівлі критичного імпорту. А критичний імпорт – це наразі практично всі продукти харчування та корм для тварин.

Як змінився споживчий кошик під час війни? Як змінився середній чек?

Сергій: З початком війни клієнти почали купувати значно рідше – тобто кількість клієнтів однозначно зменшилася. Проте купують більше. Звідси зростання середнього чеку – у середньому на 50%. В основному купують продукти першої необхідності. Ми бачимо найбільший попит на бакалію: крупи, тушонку, уксус, сода. Також у топі запитів від наших клієнтів сьогодні – категорія "Заморожені продукти". Крім цього, багато купують овочі та фрукти. Раніше всі ці продукти становили до 10% обороту, а тепер – понад 50%.

Ваша компанія постійно інвестувала у професійний, аматорський та дитячий спорт — кінний, бокс, футбол, теніс, автоперегони. Також BGV є генеральним та ексклюзивним партнером ФК "Полісся". Чи плануєте підтримувати і розвивати цей напрям і надалі?

Олександр: Однозначно плануємо і будемо підтримувати спорт. Із такими сусідами, як в України, наша нація просто зобов’язана бути сильною, здоровою, витривалою і мати залізний характер. Тому спорту в Україна точно бути. Більше того, наш футбольний клуб "Полісся" із Житомира — це не лише 11 гравців на полі. Це велика команда персоналу та професійний тренерський склад. І першочергова ціль нашої компанії та її засновника — зберегти їм роботу і зарплати, підтримувати родини членів клубу у цей складний час. Тому ми продовжуємо підтримувати ФК "Полісся". Хлопці тренуються і готові до нових матчів.

Сергій: Зараз найсильніша зброя, яку має ФК "Полісся", — це футбол та голос міжнародної футбольної спільноти. Виходячи на кожну гру та спілкуючись з величезною кількістю іноземців, гравці з України доносять до мільйонів європейців об'єктивну інформацію щодо ситуації в нашій країні та російських злочинів. Ми з гордістю спостерігаємо, як спортсмени з України у рамках міжнародних турнірів та чемпіонатів піднімають на світовій арені українське питання, вимагають посилення санкцій для Росії, ініціюють підтримку українським біженцям. А кожна гра — це можливість фінансово підтримати економіку країни, захисників, гуманітарні ініціативи. Адже більша частина гонорарів буде спрямована саме на це.

Нам відомо, що деякі гравці продовжують отримувати привабливі пропозиції від європейських футбольних клубів. І ми знаємо, що дехто з хлопців чекав на таку можливість усю свою професійну кар’єру. Проте одноголосно гравці "Полісся" у цей складний для країни час вирішили захищати честь саме Житомирщини, відмовляючись від будь-яких трансферів.

ФК "Полісся". Фото: прес-служба BGV Group Management

Щодо проєктів, у яких задіяні іноземні партнери. Чи спостерігаєте їхній відтік? Чи є інвестиційні проєкти в компанії, які у зв’язку з повномасштабною війною були закриті?

Олександр: Ми вдячні всім нашим закордонним партнерам за те, з яким розумінням вони ставляться до ситуації, наскільки вірять у перемогу України і як підтримують нас. Є низка наших партнерів, які передають гуманітарну допомогу чи надають фінансову підтримку Україні. Є ті, хто у ці складні часи йдуть назустріч бізнесу і пропонують відтермінування платежів, а головне — не припиняють працювати над нашими проєктами. Багато іноземних компаній після перемоги готові ще більше інвестувати та співпрацювати з українським ринком і запевняють, що Україну чекає значний економічний поштовх. Ми теж віримо в це.

Як працювати бізнесу в умовах великої невизначеності і війни? Що працює для вас? ТОП-3 поради від керівництва BGV Group Management.

Олександр: Треба більше довіряти один одному, взаємодіяти та підтримувати. Бо довіра, взаємодія і підтримка мають йти разом, щоб давати результат у підсумку. Нам це продемонстрували перші кілька тижнів війни, коли, скажу відверто, процеси в компанії трималися саме на цих "китах".

В умовах війни не існує "налагоджених процесів", "напрацьованої стратегії", "алгоритмів". Щодня все по-іншому — нові виклики, нові втрати, іноді — нові можливості. Тому навіть умовні бізнеси-локомотиви, які майже ніколи не змінюють курс, у період ось таких потрясінь мають думати і діяти нестандартно, шукати, пробувати і намагатися хоч іноді дивитися на бізнес очима умовного "стажера".

Також треба шукати експортні потенціали. Тут все просто. В Україну потрібно заводити гроші.

Які сфери бізнесу, на вашу думку, найкраще будуть розвиватися після нашої перемоги? Чим буде займатися конкретно BGV Group Management — можливо, будуть зміни в орієнтирах? Якою буде роль BGV після перемоги України?

Олександр: Не впевнений щодо зміни орієнтирів, але готовий говорити про появу додаткових. Наприклад, у BGV відтепер є власний благодійний фонд — BGV Charity Fund. Наша компанія і раніше мала велику кількість соціальних ініціатив та благодійних проєктів. Але відтепер — це окремий напрям діяльності нашої компанії.

Після війни ми продовжимо реалізовувати проєкти благодійного фонду. Для цього ми обрали три основні напрями гуманітарної роботи: співпраця з перинатальними центрами для допомоги найменшим пацієнтам; підтримка лікарень — закупівля та доставка медикаментів та медичного обладнання; забезпечення їжею та засобами гігієни вразливих верств населення для уникнення гуманітарних криз в Україні.

Лише за перший місяць роботи Благодійного фонду BGV разом із партнерами ми доставили в Україну 115 фур гуманітарної допомоги, а це майже 2300 тонн товарів першої необхідності, медикаментів, питної води, дитячого харчування, засобів особистої гігієни, одягу, кормів для домашніх тварин та багато іншого.

Сергій: Після перемоги в Україні однозначно буде розвиватися бізнес, пов’язаний з відбудовою країни. Станом на кінець березня Росія випустила по Україні понад 1 тисяч ракет та зруйнувала десятки міст. Тому у нас попереду відновлення житлового фонду, транспортної інфраструктури, лікарень, шкіл, історичних пам’яток. Роботи тут вистачить всім.

Перспективною буде видобувна галузь. Україні потрібні власні газ, нафта, граніт, пісок, руди та інше. Тому тут наша компанія не змінить курс, продовжить розвивати свої видобувні підприємства і нарощуватиме потужності. Ми також продовжимо розвивати спорт в Україні. Уже багато років поспіль наш засновник підтримує кінний спорт, бокс, футбол, теніс та багато іншого.

Війна змінила українців. Ми стали сильніші, витриваліші, спраглі перемог. Тому в майбутньому на нас однозначно чекають нові спортивні, економічні, дипломатичні перемоги. І саме за таке майбутнє ми боремося сьогодні.