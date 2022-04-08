АТБ — на вістрі продовольчого фронту

Корпорація АТБ вибудовує нову систему забезпечення українців продуктами харчування у воєнний час, впроваджуючи політику відкритого партнерства та проявляючи сміливість у гарячих регіонах. Внесок у зміцнення обороноздатності країни та запобігання гуманітарній катастрофі уже вимірюється сотнями мільйонів гривень.

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Продовольча безпека

Від перших днів війни з РФ корпорація АТБ перебуває на передньому краї боротьби за продовольчу безпеку України. Належна робота найбільшої торговельної мережі країни та всієї компанії — це внесок в обороноздатність України та підтримку співробітників і компаній-партнерів під час війни, наголошують в АТБ.

Сьогодні основне завдання для корпорації — стабільне забезпечення всіх українців харчами та товарами першої потреби. Саме на це насамперед спрямована робота багатотисячного персоналу компанії. На посилений режим роботи всі підрозділи АТБ перейшли від початку війни. Натепер корпорація успішно реалізує свою місію на всій території, вільній від окупантів. У деяких регіонах АТБ буквально рятує місцеві громади від гуманітарної катастрофи.

Гнучка логістика та система відкритого партнерства — ключ до заповнення полиць магазинів АТБ

Найбільший попит протягом перших тижнів війни у торговельній мережі АТБ був на продукти тривалого зберігання. Зокрема, на крупи, макаронні вироби, борошно, консерви, м’ясні вироби, фасовану молочну продукцію тощо.

Сьогодні діяльність АТБ — це точно не про бізнес. Усі зусилля спрямовані на пошук постачальників для наповнення полиць магазинів товарами та організацію логістики в умовах зруйнованої інфраструктури. Також необхідно мінімізувати небезпеку для працівників та відвідувачів, наголошують у пресслужбі АТБ.

"Наші співробітники працюють під обстрілами. Наші водії кермують фурами під ракетними ударами та авіанальотами. Уся наша велика команда робить усе можливе, щоб забезпечити населення потрібними продуктами", — наголошує генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

Безперебійність постачань

Часу для детального аналізу товарної структури реалізації продукції у розгалуженій торговельній мережі АТБ немає. Та й виробники не завжди можуть гарантовано доставити свій товар до магазинів. На роботу виробників також впливають чинники воєнного часу: зруйновані ланцюги постачань, комендантська година, зруйновані чи захоплені окупантами виробничі та складські приміщення, необхідність змінити маршрут доставки через бойові дії чи розбиті дороги. Іноді компанії доводиться оперативно знаходити альтернативних постачальників. За складних часів для всієї країни корпорація, незалежно від передісторії відносин із постачальниками, об’єднується з усіма ними, щоб забезпечити людей продуктами через мережу АТБ. Тобто демонструє політику відповідального партнерства, а вирішення бізнес-питань відтерміновує до мирних часів.

Загальний внесок корпорації та мережі АТБ в обороноздатність та гуманітарні проєкти перевищує 200 млн грн, з яких 100 млн грн — це сплачені наперед податки до бюджету. Ще 100 млн грн спрямовано на допомогу мирним мешканцям у зоні боїв або під час евакуації, медустановам, волонтерським організаціям та прихисткам

Асортимент продукції АТБ та склад постачальників сьогодні може суттєво і досить швидко змінюватися. Насамперед тому, що війна зруйнувала логістику. І для заповнення полиць магазинів необхідно застосовувати гнучку логістику та систему відкритого партнерства, наголошують в АТБ.

За таких обставин урядову лібералізацію та дерегуляцію імпорту в компанії сприймають дуже позитивно. Віднедавна до України дозволено імпортувати продукти харчування без маркування українською мовою. Це суттєво пришвидшить постачання, допоможе оперативно уникати дефіциту дуже важливих товарних позицій, вважають в АТБ. Мережа вже посилила власний імпорт, і невдовзі можна буде купувати харчі та товари першої потреби із Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії та Туреччини. У переліку продуктів харчування і товарів, імпортованих АТБ, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби, концентрати супів та каш, кондитерські вироби, чаї тощо. Натепер прямий імпорт організовують насамперед для найбільш уразливих великих міст Київського, Одеського, Миколаївського та Харківського регіонів. Надалі АТБ планує збільшити перелік імпортованих товарів та розширити географію їх постачання.

Водії щоденно здійснюють подвиги, коли перевозять десятки тонн продуктів, товарів першої потреби та гуманітарну допомогу. Іноді під обстрілами завантажуються на складах, під обстрілами ведуть машини через найгарячіші точки, під ракетними та артилерійськими ударами. Компанія неймовірно пишається своїми працівниками, які сьогодні допомагають вистояти громадам по всій Україні.

АТБ збільшила додаткове імпортування харчів та товарів першої потреби із Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії та Туреччини без маркування українською мовою

Від перших днів війни магазини АТБ працювали всюди, де була змога. Пізніше, коли військово-оперативна ситуація суттєво погіршилась і умови для логістики значно змінились, АТБ створила мережу опорних магазинів у великих містах країни — Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві та інших. Ці магазини мали найширший асортимент товарів. Решта магазинів у цих регіонах були тимчасово закриті.



Тепер, коли ситуація трохи стабілізувалася, корпорація АТБ почала відкривати тимчасово зачинені магазини у Києві та області, у Харкові. Поступово планують також відновлювати роботу мережі відповідно до мапи бойових дій і в інших регіонах. Українські військові будуть відвойовувати території регіонів країни, а АТБ — повертатися на безпечні території та допомагати людям відновлювати мирне життя. Тому й маршрути постачань швидко перебудовуються, зважаючи на оперативну ситуацію.

Оборонний та гуманітарний вимір

Загальний внесок корпорації АТБ у зміцнення обороноздатності держави та у численні гуманітарні проєкти вже перевищує 200 млн грн. Допомогу безпосередньо громадам, людям, війську, як і власні втрати, компанія поки що не підраховує, планує зробити це вже після перемоги. Проте сума сплачених корпорацією наперед податків відома достеменно — 100 млн грн станом на кінець березня. Ще 100 млн грн надано на гуманітарні проєкти для допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам та дитячим лікарням, волонтерським організаціям та прихисткам для тимчасового перебування переселенців. На підтримку таких проєктів спрямовані основні зусилля АТБ.

Коли була загроза окупації певних населених пунктів, від менеджменту компанії до локальних команд надходили розпорядження роздати увесь наявний у магазинах чи на складах товар мешканцям громади. Нехай він допоможе українцям протриматись у скрутних обставинах, аніж дістанеться російським мародерам, заявляють у АТБ.

Корпорація АТБ у третій декаді березня розпочала також реалізацію загальнонаціональної програми збору продуктів, речей першої потреби та екіпірування для Збройних Сил України і підрозділів територіальної оборони. Власними вантажівками АТБ адресно доставляє десятки тонн цієї допомоги. Біля входів до магазинів можна побачити перелік того, що потрібно оборонцям країни. За декілька березневих днів обсяги допомоги війську у межах нового проєкту вже вимірюються десятками тонн найнеобхіднішого.

АТБ непокоїться також фізичною безпекою населення. Від перших днів війни корпорація обладнала підвальні приміщення у магазинах АТБ та в інших підрозділах компанії під бомбосховища. Вони доступні не лише для співробітників та відвідувачів магазинів, але й для мешканців прилеглих будинків та усіх, хто потребує прихистку під час бомбардувань. Бомбосховища доступні у робочі години відкритих магазинів. Ці місця вже добре знайомі місцевим мешканцям.

Ще одна гуманітарна проблема — втрата доступу мільйонів українців до харчів у магазинах багатьох торговельних мереж. Корпорація АТБ, приміром, за час війни вимушено закрила понад 300 магазинів у зонах активних бойових дій. Майже сотня з цих магазинів розбомблені та розграбовані окупантами. Два з восьми розподільчих центрів корпорації розбомблені ракетами, робота ще двох заблокована у зоні бойових дій. Там АТБ поки що не може допомогти українцям. Адже ані корпорація АТБ чи її підрозділи, ані магазини мережі АТБ не здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях. Але це вже не проблема бізнесу, а дійсно гуманітарна проблема.