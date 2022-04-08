АТБ — на острие продовольственного фронта

Корпорация АТБ выстраивает новую систему обеспечения украинцев продуктами питания в военное время, внедряя политику открытого партнерства и проявляя смелость в горячих регионах. Вклад в укрепление обороноспособности страны и предотвращение гуманитарной катастрофы уже измеряется сотнями миллионов гривен.

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Продовольственная безопасность

С первых дней войны с РФ корпорация АТБ была на переднем крае борьбы за продовольственную безопасность Украины. Надлежащая работа крупнейшей торговой сети страны и всей компании — это вклад в обороноспособность Украины и поддержку сотрудников и компаний-партнеров в военное время, отмечают в АТБ.

Сегодня главная задача для корпорации — стабильное обеспечение всех украинцев продуктами питания и товарами первой необходимости. Именно на это направлена работа многотысячного персонала компании. На усиленный режим работы все подразделения АТБ перешли с начала войны. Сейчас корпорация успешно реализует свою миссию на всей территории страны, свободной от оккупантов. В некоторых регионах АТБ буквально спасает местные громады от гуманитарной катастрофы.

Гибкая логистика и система открытого партнерства — ключ к наполнению полок магазинов АТБ

Самый большой спрос в первые недели войны в торговой сети АТБ наблюдался на продукты длительного хранения. В частности, на крупы, макаронные изделия, муку, консервы, мясные изделия, фасованную молочную продукцию и т. д.

Деятельность АТБ сегодня — это точно не о бизнесе. Все усилия направлены на поиск поставщиков для наполнения полок магазинов товарами и организацию логистики в условиях нарушенной инфраструктуры. Кроме того, необходимо максимально обезопасить работников и посетителей, отмечают в пресс-службе АТБ.

"Наши сотрудники работают под обстрелами. Наши водители ведут фуры под ракетными ударами и авианалетами. Вся наша большая команда делает все возможное, чтобы обеспечить население необходимыми продуктами", — отмечает генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

Бесперебойность поставок

Времени для детального анализа товарной структуры реализации продукции разветвленной торговой сети АТБ сейчас нет. Да и производители не всегда могут гарантированно доставить свой товар в магазины. На деятельность производителей влияют те же факторы военного времени: нарушенные цепочки поставок, комендантский час, разрушенные или захваченные оккупантами производственные и складские помещения, необходимость изменения маршрутов доставки из-за боевых действий или разбитых дорог. Иногда компании приходится оперативно находить альтернативных поставщиков. В непростое время для всей страны компания, независимо от предыстории отношений с поставщиками, объединяет усилия со всеми ими для обеспечения людей продуктами через сеть АТБ. То есть демонстрирует политику ответственного партнерства, а решение бизнес-вопросов откладывает до мирных времен.

Общий вклад корпорации и сети АТБ в обороноспособность и гуманитарные проекты превышает 200 млн грн, из которых 100 млн грн — это уплаченные заранее налоги в бюджет, и 100 млн грн направленно на помощь мирным жителям в зоне боевых действий или во время эвакуации, медучреждениям, волонтерским организациям и приютам

Ассортимент продукции магазинов АТБ и перечень поставщиков сегодня могут существенно и достаточно быстро меняться. В первую очередь потому, что война нарушила логистику. А для наполнения полок магазинов необходимо использовать гибкую логистику и систему открытого партнерства, отмечают в АТБ.

При таких обстоятельствах к правительственной либерализации и дерегуляции импорта в компании относятся положительно. Не так давно разрешили импортировать в Украину продукты питания без маркировки на украинском языке. Это существенно ускорит поставки, поможет быстро сгладить дефицит очень важных товарных позиций, считают в АТБ. Сеть уже усилила собственный импорт, и вскоре покупатели смогут увидеть на полках продукты питания и товары первой необходимости из Польши, стран Балтии, Чехии, Италии и Турции. Среди продуктов питания и товаров, импортируемых АТБ, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т. д. Сегодня прямой импорт организуют прежде всего для наиболее уязвимых крупных городов Киевского, Одесского, Николаевского и Харьковского регионов. В дальнейшем АТБ планирует увеличить список импортируемых товаров и расширить географию их поставок.

Водители ежедневно совершают подвиги, когда перевозят десятки тонн продуктов, товаров первой необходимости и гуманитарной помощи. Иногда под обстрелами загружаются на складах, под обстрелами ведут машины через горячие точки, под ракетными и артиллерийскими ударами. Компания очень гордится своими сотрудниками, которые помогают выстоять громадам по всей Украине.

АТБ увеличила дополнительный импорт начала импортировать продукты питания и товары первой необходимости из Польши, стран Балтии, Чехии, Италии и Турции без маркировки на украинском языке

С первых дней войны магазины АТБ работали повсюду, где была возможность. Позже, когда военно-оперативная ситуация существенно ухудшилась и условия для логистики изменились, АТБ создала сеть опорных магазинов в крупных городах страны — Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве и других. Эти магазины имели самый широкий ассортимент товаров. Остальные магазины в этих регионах были временно закрыты.

Теперь, когда ситуация немного стабилизировалась, корпорация АТБ начала открывать временно закрытые магазины в Киеве и области, в Харькове. Постепенно планируют возобновлять работу сети в соответствии с картой боевых действий и в других регионах. Украинские военные будут отвоевывать территории регионов страны, а АТБ — возвращаться на безопасные территории и помогать людям восстанавливать мирную жизнь. Поэтому и маршруты поставок быстро перестраиваются, учитывая оперативную ситуацию.

Оборонительное и гуманитарное направление

Общий вклад корпорации АТБ в укрепление обороноспособности страны и в гуманитарные проекты уже превышает 200 млн грн. Помощь непосредственно громадам, людям, армии, как и собственные потери, компания пока не подсчитывает, планирует сделать это уже после победы. Однако сумма уплаченных корпорацией заранее налогов известна — 100 млн грн по состоянию на конец марта. Еще 100 млн грн направила на гуманитарные проекты для помощи мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и приютам для временного проживания переселенцев. На эти проекты направлены основные усилия АТБ.

Когда была угроза оккупации определенных населенных пунктов, от менеджмента компании локальным командам поступали распоряжения раздать весь имеющийся в магазинах или на складах товар жителям громады. Пусть он поможет украинцам продержаться в непростое время, нежели достанется российским мародерам, заявляют в АТБ.

Корпорация АТБ в третьей декаде марта начала реализацию общенациональной программы сбора продуктов, товаров первой необходимости и экипировки для Вооруженных Сил Украины и подразделений территориальной обороны. Собственными грузовиками АТБ адресно доставляет десятки тонн этой помощи. У входов в магазины можно увидеть перечень того, что нужно защитникам. Размер помощи армии в рамках проекта за несколько мартовских дней уже составил десятки тонн.

АТБ — на страже безопасности населения. С первых дней войны корпорация переоборудовала подвальные помещения в магазинах АТБ и других подразделениях компании под бомбоубежища. Они доступны не только для сотрудников и посетителей магазинов, но и для жителей близлежащих домов и всех, кто нуждается в приюте во время бомбардировок. Бомбоубежища доступны в рабочие часы действующих магазинов сети. Эти места уже хорошо знакомы местным жителям.

Еще одна гуманитарная проблема — потеря доступа миллионов украинцев к продуктам в магазинах многих торговых сетей. Корпорация АТБ, например, за время войны вынужденно закрыла более 300 магазинов в зонах активных боевых действий. Почти сотня из этих магазинов разбомблены и разграблены оккупантами. Два из восьми распределительных центров корпорации разбомблены ракетами, работа еще двух заблокирована в зоне боевых действий. Там АТБ пока не может помочь украинцам. Ни корпорация АТБ или ее подразделения, ни магазины сети АТБ не осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях. Но это уже не проблема бизнеса, а действительно гуманитарная проблема.