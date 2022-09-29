Компания совладельца АТБ построила завод по производству щебня в Житомирской области

Инвестиционная группа Геннадия Буткевича (совладельца сети супермаркетов "АТБ") BGV Group Management запустила в работу новый завод по производству щебня в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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BGV Group достроила и ввела в эксплуатацию ООО "Гранитный карьер" во время войны, обеспечив до 200 рабочих мест в регионе. Инвестиции в разведку и запуск мощностей предприятия оцениваются около $22 млн.

ООО "Гранитный карьер" ведет промышленную деятельность на базе Жеревского месторождения площадью 63,2 га, запасы которого составляют 46 млн кубометров породы в плотном теле.

"Благодаря полной реконструкции и модернизации предприятия компания запустила производство высококачественной щебеночной продукции на высокотехнологичном оборудовании SANDVIK (Швеция) с годовой мощностью более 1,5 млн тонн по переработке горной массы", - резюмировали в BGV Group.

Для запуска завода компания закупила полностью новый парк техники от ведущих производителей, таких как Doosan Group, LGMG (VOLVO GROUP), HBXG (SHEHWA). Кроме того, предприятие также имеет собственную железнодорожную инфраструктуру с автоматизированной системой погрузки вагонов.

После начала полномасштабного вторжения в феврале BGV Group решила не замораживать процесс запуска завода в Житомирской области. Команда работала над решением инфраструктурных вопросов и возобновлением работы оборудования.

Дело в том, что из-за войны турецкие подрядчики не могли возобновить работы на объекте в Украине. Однако, все эти вопросы были своевременно решены.