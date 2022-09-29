Компанія співвласника АТБ побудувала завод з виробництва щебеню в Житомирській області

Інвестиційна група Геннадія Буткевича(співвласника мережі супермаркетів "АТБ") BGV Group Management запустила в роботу новий завод з виробництва щебеню у Житомирській області. Про це повідомила пресслужба компанії.

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BGV Group добудувала та ввела в експлуатацію ТОВ "Гранітний кар’єр" під час війни, забезпечивши до 200 робочих місць у регіоні. Інвестиції у розвідку та запуск потужностей підприємства оцінюються в близько $22 млн.

ТОВ "Гранітний кар’єр"веде промислову діяльність на базі Жеревського родовища площею 63,2 га, запаси якого складають 46 млн куб метрів породи у щільному тілі.

"Завдяки повній реконструкції та модернізації підприємства компанія запустила виробництво високоякісної щебеневої продукції на високотехнологічному обладнанні SANDVIK (Швеція) з річною потужністю у понад 1,5 млн тонн по переробці гірничої маси", — резюмували в BGV Group.

Уточнюється, що для запуску заводу компанія закупила повністю новий парк техніки від провідних виробників, таких як Doosan Group, LGMG (VOLVO GROUP), HBXG (SHEHWA). Крім того, підприємство також має власну залізничну інфраструктуру з автоматизованою системою навантаження вагонів.

Після початку повномасштабного вторгнення в лютому BGV Group вирішила не заморожувати процес запуску заводу в Житомирській області. Команда працювала над вирішенням інфраструктурних питань та відновленням роботи обладнання.

Справа в тому, что що через війну турецькі підрядники не могли відновити роботи на об’єкті в Україні. Однак, ці всі питання були своєчасно вирішені.