Цена выросла в 50 раз: владелец АТБ купил сортировочный центр "Укрпочты" во Львове за 2,8 млрд грн

Бывший сортировочный центр "Укрпочты" на железнодорожном вокзале Львова приобрела компания, принадлежащая владельцу сети АТБ Геннадию Буткевичу, за 2,8 млрд грн. Стартовая цена лота составила 56,8 млн грн, а во время аукциона стоимость выросла более чем в 50 раз.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на платформе Prozorro.Продажи.

АТБ приобрел бывший сортировочный центр "Укрпочты"

Комплекс зданий бывшего сортировочного центра "Укрпочты" на площади Дворцовой, 1 во Львове был выставлен на продажу через электронную площадку "Prozorro.Продажи" 20 февраля со стартовой ценой 56,8 млн грн. Объект состоит из четырехэтажного основного здания и одноэтажных вспомогательных построек общей площадью 5 642,4 м².

Земельный участок под зданиями площадью 1,56 га находится в коммунальной собственности, годовая арендная плата за нее составляет более 536 тыс. грн.

Аукцион прошел 6 марта с участием 11 компаний. Победителем стало ООО "Пауэр Плейс", предложившее 2,85 млрд грн - это более чем в 50 раз превышает стартовую цену.

После завершения торгов "Укрпочта" должна заключить договор купли-продажи с победившей компанией.

Что известно о победителе?

Согласно данным YouControl, ООО "Пауэр Плейс" зарегистрировано в 2021 году в Киеве и принадлежит бизнесмену Геннадию Буткевичу, владельцу сети супермаркетов АТБ. Он также владелец футбольного клуба "Полесье" в Житомире.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 310 млн. грн.

Основная деятельность компании – покупка и продажа собственной недвижимости.

Дополнительные направления: