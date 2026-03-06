Запланована подія 2

Цена выросла в 50 раз: владелец АТБ купил сортировочный центр "Укрпочты" во Львове за 2,8 млрд грн

здание
АТБ приобрела бывший сортировочный центр на железнодорожном вокзале Львова / Укрпочта

Бывший сортировочный центр "Укрпочты" на железнодорожном вокзале Львова приобрела компания, принадлежащая владельцу сети АТБ Геннадию Буткевичу, за 2,8 млрд грн. Стартовая цена лота составила 56,8 млн грн, а во время аукциона стоимость выросла более чем в 50 раз.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на платформе Prozorro.Продажи.

АТБ приобрел бывший сортировочный центр "Укрпочты"

Комплекс зданий бывшего сортировочного центра "Укрпочты" на площади Дворцовой, 1 во Львове был выставлен на продажу через электронную площадку "Prozorro.Продажи" 20 февраля со стартовой ценой 56,8 млн грн. Объект состоит из четырехэтажного основного здания и одноэтажных вспомогательных построек общей площадью 5 642,4 м².

Земельный участок под зданиями площадью 1,56 га находится в коммунальной собственности, годовая арендная плата за нее составляет более 536 тыс. грн.

Фото 2 — Цена выросла в 50 раз: владелец АТБ купил сортировочный центр "Укрпочты" во Львове за 2,8 млрд грн
Фото: "Prozorro.Продажи"

Аукцион прошел 6 марта с участием 11 компаний. Победителем стало ООО "Пауэр Плейс", предложившее 2,85 млрд грн - это более чем в 50 раз превышает стартовую цену.

После завершения торгов "Укрпочта" должна заключить договор купли-продажи с победившей компанией.

Что известно о победителе?

Согласно данным YouControl, ООО "Пауэр Плейс" зарегистрировано в 2021 году в Киеве и принадлежит бизнесмену Геннадию Буткевичу, владельцу сети супермаркетов АТБ. Он также владелец футбольного клуба "Полесье" в Житомире.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 310 млн. грн.

Основная деятельность компании – покупка и продажа собственной недвижимости.

Дополнительные направления:

  • Предоставление в аренду и эксплуатация собственных или арендуемых объектов недвижимости.
  • Аренда автомобилей и легковых автомобилей.
  • Аренда офисной техники и оборудования, включая компьютеры.
Автор:
Ольга Опенько