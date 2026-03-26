"Укрпочта" продала сортировочный центр во Львове за 461,5 млн грн

Укрпочта продала комплекс зданий бывшего сортировочного центра во Львове за 461,5 млн. грн. Речь идет об объекте на площади Дворцовой вблизи железнодорожного вокзала.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на местное издание "Zaxid.net".

Победителем повторного аукциона стал Евротек Инвест. На торгах компания конкурировала с фирмой, связанной с совладельцем сети АТБ Геннадием Буткевичем.

Это уже вторая попытка реализовать объект. Первый аукцион состоялся в феврале со стартовой ценой 56,8 млн. грн. Тогда победителем стала компания "Пауэр Плейс", предложившая 2,85 млрд грн, однако впоследствии отказавшаяся от покупки, объяснив это технической ошибкой. В результате торги были упразднены.

В ходе повторного аукциона стартовую цену повысили до 330 млн грн. Участие в торгах приняли две компании, а победное предложение составило 461,5 млн. грн.

Проданный объект включает в себя здания общей площадью более 5,6 тыс. кв. м. Земельный участок под ними площадью 1,56 га остается в коммунальной собственности, а годовая арендная плата составляет более 536 тыс. грн.

Продажа состоялась в рамках стратегии "Укрпочты" по оптимизации активов и высвобождению недвижимости, не используемой в профильной деятельности.

Отметим, согласно данным YouControl, "Евротек Инвест", входящий в группу "Евротек", связан с бизнесменом Михаил Весельский, владельцем сети супермаркетов "Арсен".