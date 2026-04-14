“Укрпошта” запустила перші 70 поштоматів у Києві та оновила мобільний застосунок “Укрпошта 2.0", який дозволяє користувачам керувати доставкою посилок.

Як пише Delo.ua, про це інформує очільник компаніі Ігор Смілянський.

Поштомати Укрпошти в Києві

Відтепер користувачі можуть безкоштовно (за умови, що відправлення ще не прибуло до відділення) перенаправляти посилки по Україні та з міжнародних майданчиків, зокрема AliExpress і Temu, у поштомат, інше відділення, продовжувати термін зберігання або змінювати отримувача.

Якщо посилка вже перебуває у відділенні, її також можна перенаправити, однак така послуга надається за стандартним тарифом.

У компанії зазначають, що у поштоматах посилки зберігатимуться безкоштовно до 7 днів, після чого невидані відправлення автоматично передаватимуться до найближчого відділення. На старті сервісу до поштоматів доставлятимуться передплачені посилки, а згодом планується впровадження оплати через застосунок.

Також у найближчі тижні "Укрпошта" планує запустити ще 30 поштоматів в Одесі та розширити мережу до понад 1000 пристроїв по всій країні до кінця року.

Окремо повідомляється, що корпоративні клієнти, які працюють через API, уже можуть керувати своїми відправленнями, а відповідний функціонал для особистих кабінетів перебуває в розробці.

У компанії наголошують, що мета оновлень - зробити доставку зручнішою, зменшити черги у відділеннях і перевести більшість процесів у цифровий формат.

Про поштомати від "Укрпошти"

Поштомати виготовлятиме український виробник Modern Expo, який переміг у тендері.

Нові пристрої розроблені за підвищеними стандартами безпеки та пристосовані до роботи в автономному режимі — навіть без електроенергії та зв’язку.

"Після тривалої (понад рік) боротьби за можливість нарешті прозоро закупити якісні, адаптовані до умов воєнного часу та різних вподобань клієнтів поштомати, сьогодні Укрпошта може оголосити про підписання угоди на постачання власних поштоматів — що важливо, українського виробництва — з лідером ринку, компанією Modern Expo", - написав Смілянський.

Компанія наголошує, що пристрої матимуть низку переваг і стануть зручними навіть у складних умовах.

По-перше, користуватися поштоматами можна буде як через мобільний застосунок, так і без нього — за допомогою PIN-коду, який вводиться на металевій клавіатурі, стійкій до будь-яких погодних умов.

По-друге, поштомати дозволятимуть не лише отримувати, а й відправляти відправлення. Згодом вони частково замінять традиційні поштові скриньки — фактично це буде рішення "два в одному".

По-третє, пристрої створені для роботи в автономному режимі — навіть за відсутності електроенергії чи зв’язку. Вони виготовлені за підвищеними стандартами безпеки, мають захист від води, пилу та механічних пошкоджень, тож можуть працювати за будь-яких умов.

Раніше анонсувалось, що "Укрпошта" запускає пілотний проєкт із поштоматами та кур’єрами.