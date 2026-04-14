"Укрпочта" запустила первые 70 почтоматов в Киеве и обновила мобильное приложение

Почтоматы "Укрпочты" заработали в Киеве / Укрпочта

"Укрпочта" запустила первые 70 почтоматов в Киеве и обновила мобильное приложение "Укрпочта 2.0", которое позволяет пользователям управлять доставкой посылок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава компании Игорь Смилянский.

Почтоматы Укрпочты в Киеве

Теперь пользователи могут бесплатно (при условии, что отправка еще не прибыла в отделение) перенаправлять посылки по Украине и с международных площадок, в частности AliExpress и Temu, в почтомат, другое отделение, продлевать срок хранения или изменять получателя.

Если посылка уже находится в отделении, ее можно перенаправить, однако такая услуга предоставляется по стандартному тарифу.

В компании отмечают, что в почтаматах посылки будут храниться бесплатно до 7 дней, после чего неизданные отправки будут автоматически передаваться в ближайшее отделение. На старте сервиса к почтаматам будут доставляться предоплаченные посылки, а затем планируется внедрение оплаты через приложение.

Также в ближайшие недели "Укрпочта" планирует запустить еще 30 почтоматов в Одессе и расширить сеть до более чем 1000 устройств по всей стране до конца года.

Отдельно сообщается, что корпоративные клиенты, работающие через API, могут управлять своими отправлениями, а соответствующий функционал для личных кабинетов находится в разработке.

В компании отмечают, что цель обновлений - сделать доставку более удобной, уменьшить очереди в отделениях и перевести большинство процессов в цифровой формат.

О почтаматах от "Укрпочты"

Почтоматы производит украинский производитель Modern Expo, победивший в тендере.

Новые устройства разработаны по повышенным стандартам безопасности и приспособлены к работе в автономном режиме даже без электроэнергии и связи.

"После длительной (более года) борьбы за возможность наконец прозрачно закупить качественные, адаптированные к условиям военного времени и разные предпочтения клиентов почтоматы, сегодня Укрпочта может объявить о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов — что важно, украинского производства — с лидером рынка, компанией Modern Expo", -  написал Смелянский.

Компания отмечает, что устройства будут обладать рядом преимуществ и станут удобными даже в сложных условиях.

  • Во-первых, пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение, так и без него – с помощью PIN-кода, который вводится на металлической клавиатуре, устойчивой к любым погодным условиям.
  • Во-вторых, почтоматы будут позволять не только получать, но и отправлять отправки. Впоследствии они частично заменят традиционные почтовые ящики – фактически это будет решение "два в одном".
  • В-третьих, устройства созданы для работы в автономном режиме даже при отсутствии электроэнергии или связи. Они изготовлены по повышенным стандартам безопасности, имеют защиту от воды, пыли и механических повреждений и могут работать при любых условиях.

Ранее анонсировалось, что "Укрпочта" запускает пилотный проект с почтоматами и курьерами.

Автор:
Ольга Опенько