"Укрпошта" продала занедбані будівлі у Тернополі за майже 33 млн грн: кому дісталися

АТ "Укрпошта" продала комплекс будівель загальною площею понад 1 800 м2, у Тернополі за майже 33 млн підприємцю Анатолію Онашко, який займається деревообробкою та торгівлею.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Про лот

За даними Prozorro.Продажі, загальна площа комплексу становить 1 856,10 м², а сама земельна ділянка – понад пів гектара. Будівлі розташовані на вулиці Веселій, 22 неподалік центру, поруч є парк, міський стадіон та залізниця.

Земля перебувала у державній власності, а її основне її призначення – для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Будівлі знаходяться у занедбаному стані, а складами й гаражами наразі ніхто не користується.

Про переможця

АТ "Укрпошта" оголосило стартову ціну за лот у розмірі 31,8 млн грн. Заявку на участь подав лише один учасник – підприємець Анатолій Онашко. Він підвищив ставку на 1,5 млн грн і був визнаний переможцем.

За даними YouControl, Анатолій Онашко разом зі ще одним тернополянином Владиславом Роговченком є власниками ТОВ "Контур Захід", яке засноване 10 років тому. Це підприємство зі статутним капіталом у 1,1 млн грн займається гуртовою торгівлею товарами господарського призначення, а також гуртовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. У 2019 році підприємство імпортувало з Німеччини на 300 тис. грн різних верстатів для деревообробки та обробки твердих пластмас.

Як повідомлялось, "Укрпошта" отримала понад 517 млн грн від продажу об’єктів нерухомості, які більше не використовуються в операційній діяльності компанії після модернізації логістичної мережі.