Системы ПВО и боеприпасы: Швеция приняла новый пакет помощи Украине

Правительство Швеции приняло решение направить дополнительные 270 млн шведских крон (около $27,4 млн) в ряд многосторонних фондов и инициатив для поддержки Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

По данным правительства, Вооруженным силам королевства поручено распределить финансовые пожертвования между фондами и инициативами. Главной целью помощи является поддержка Украины, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны.

Финансирование включает дополнительный взнос в размере $14 млн в американскую многостороннюю инициативу PURL (Приоритетный перечень потребностей Украины), которую администрирует НАТО.

В рамках этой программы США предоставляют Украине оборонные материалы через пакеты поддержки, финансируемые странами-партнерами.

"Продолжая поддерживать инициативу PURL, Украина сможет быстро получить доступ к приоритетным американским материалам", - подчеркнул министр обороны Швеции Пал Йонсон.

По словам главы оборонного ведомства, новый пакет помощи включает в себя передовые системы ПВО и боеприпасы. Он также подчеркнул, что поддержка Швеции носит долгосрочный характер и полностью отвечает приоритетам Украины.

Для Швеции это уже пятый вклад в инициативу PURL. Общая сумма средств, предоставленных страной в рамках этой программы, составила $552 млн.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

Напомним, ранее страны Контактной группы в формате "Рамштайн" объявили о новой помощи Украине на $4 млрд, из которых около $1 млрд направят именно через механизм PURL для закупки ракет к Patriot.