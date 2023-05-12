В Украине разрешили продавать авто вместе с номерными знаками

Теперь при перерегистрации транспорта в связи с изменением владельца не обязательно менять номерные знаки. Правительство разрешило оставлять автомобильные идентификационные знаки от предшественника – такие изменения Кабмин утвердил в постановлении 454.

Как объяснили в Главном сервисном центре МВД, при заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства номерные знаки можно передать бесплатно.

Но изменения не касаются номерных знаков с соответствующей комбинацией цифр и индивидуальных номерных знаков.

“А номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр – платные номерные знаки государственной регистрации – можно передавать только при условии оплаты их стоимости. То есть, в случае перерегистрации транспортных средств, за которыми они закреплены, из-за смены их владельцев, когда покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, ему нужно будет уплатить их стоимость сервисному центру МВД. Кроме передачи такого номерного знака между родственниками – другому из супругов, родителям, детям – тем, с кем можно подтвердить связь документом”, - объяснили в МВД.

Данные: Главный сервисный центр МВД

Если номерные знаки с определенной комбинацией цифр остаются за авто, переходящее родственникам, то еще раз платить за них не нужно.

Правительство приняло изменения для того, чтобы в будущем при покупке автомобиля самостоятельно через приложение "Дія" или через "Электронный кабинет водителя" была опция купить автомобиль вместе с номерным знаком государственной регистрации.

Как ранее сообщили в правительстве, с августа 2023 года автосалоны будут вправе представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел для регистрации новых транспортных средств. Также больше не обязательно получать "транзитные" номерные знаки.

Это означает, что при покупке транспортного средства водитель может передать сервису соответствующие права, чтобы компания вместо него провела регистрацию в сервисном центре МВД.

Напомним, Кабмин также запретил советскую, нацистскую и Z-символику на автономерах.