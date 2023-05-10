Дилеры в Украине смогут продавать автомобили уже с номерами государственной регистрации: что изменилось

С августа 2023 года автосалоны будут иметь право представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД) для регистрации новых транспортных средств. Также больше не обязательно получать "транзитные" номерные знаки.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее постановление правительства № 437 разрешает покупателю нового транспортного средства возложить представительские функции в сервисных центрах МВД на юридическое лицо, продающее автомобиль или мотоцикл.

Это означает, что при покупке транспортного средства водитель может передать сервису соответствующие права, чтобы компания вместо него провела регистрацию в сервисном центре МВД.

Как дилер может зарегистрировать автомобиль или мотоцикл в сервисном центре МВД без владельца

Для этого необходимо подать заявление от имени покупателя, согласно договору купли-продажи с указанием условий на совершение регистрационных действий, документы, необходимые для регистрации нового транспортного средства и доверенность на перерегистрацию, которая формируется средствами Единого государственного реестра транспортных средств и подписывается покупателем в электронной или бумажной форме.

Таким образом, покупатели с августа смогу получать авто от продавца сразу с номерным знаком государственной регистрации и со свидетельством о регистрации транспортного средства сразу уже на имя этого владельца прямо из салона.

Ранее, как напоминают в МВД, при покупке нового авто обязательно было получение номерных знаков для разовых поездок, более известных как "транзитные" номерные знаки.

"С августа это будет не обязательно для покупателей новых авто. Поскольку, если транспортное средство будет зарегистрировано без того, что авто физически покидает помещение или парковку автосалона, то можно и не получать эти номерные знаки для разовых поездок", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее Рада приняла законопроект о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики "Z", "V" и признает Россию государством-террористом.

Впоследствии в Главном сервисном центре МВД пояснили, что автомобильные знаки с буквами Z и V, которые намекают на символику оккупантов, в Украине также запрещены.