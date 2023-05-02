В МВД рассказали, когда купля-продажа авто станет доступна в "Дії"

Весь процесс купли-продажи авто станет доступным через сервис "Дія" в сентябре 2023 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, для этого процесса потребуются только продавец, покупатель и два смартфона у них.

"Устраняем обязательную техническую экспертизу – людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки – техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто", – рассказал министр.

При этом он отметил, что регистрация автомобиля в автосалоне будет возможна уже в июне.

"Человек приходит в автосалон, покупает автомобиль и получает там техпаспорт и номерной знак. То есть в сервисный центр гражданину не нужно будет приезжать", – объяснил Клименко.

Кроме того, будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

"В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время", – сказал чиновник.