Дилери в Україні зможуть продавати автомобілі вже з номерами державної реєстрації: що змінилось

З серпня 2023 року автосалони матимуть право представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС) для реєстрації нових транспортних засобів. Також більш не обов'язково отримувати "транзитні" номерні знаки.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідна постанова уряду № 437 дозволяє покупцеві нового транспортного засобу покласти представницькі функції в сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає автомобіль чи мотоцикл.

Це означає, що під час купівлі транспортного засобу водій може передати сервісу відповідні права, щоб компанія замість нього провела реєстрацію в сервісному центрі МВС.

Як дилер може зареєструвати автомобіль чи мотоцикл в сервісному центрі МВС без власника

Для цього потрібну подати заяву від імені покупця, відповідно до договору купівлі-продажу із зазначенням умов на вчинення реєстраційних дій, документи, які необхідні для реєстрації нового транспортного засобу та довіреність на перереєстрацію, яка формується засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів та підписується покупцем в електронній або паперовій формі.

Таким чином покупець з серпня зможу отримувати авто від продавця відразу з номерним знаком державної реєстрації та зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу одразу вже на ім’я цього власника просто з салону.

Раніше, як нагадують в МВС, при покупці нового авто обов’язковим було отримання номерних знаків для разових поїздок, більш відомих як "транзитні" номерні знаки.

"Від серпня це буде не обов’язковим для покупців нових авто. Оскільки, якщо транспортний засіб буде зареєстровано без того, що авто фізично покидає приміщення або парковку автосалону, то можна і не отримувати ці номерні знаки для разових поїздок", — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила законопроєкт про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки "Z", "V" та визнає Росію державою-терористом.

Згодом в Головному сервісному центрі МВС пояснили, що автомобільні знаки з літерами Z і V, які мають натяк на символіку окупантів, в Україні заборонені.