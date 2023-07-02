Кабмин разрешил владельцам авто выбирать желаемые номера и бронировать их без изготовления знаков: сколько стоит

Кабинет министров установил, что при государственной регистрации автомобиля владельцу по его желанию будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации) с последующим изготовлением знаков у специализированных хозяйствующих субъектов.

Как сообщили Министерство внутренних дел и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято 30 июня. Им внесены соответствующие изменения в порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей и других транспортных средств.

Установлена и стоимость выбора желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства: она составит 300 гривен (но это не касается платных (ценных) номерных знаков).

Кроме того, внесены изменения в перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями МВД: введена возможность, кроме получения номерных знаков с соответствующими комбинациями, за которые предусмотрена дополнительная плата (так называемые ценные номерные знаки), присваивать такие комбинации без изготовления номерного знака. Стоимость услуги бронирования будет составлять 9 гривен в сутки.

В министерстве указывают, что принятое постановление направлено на приведение актов правительства в соответствие с изменениями, внесенными в закон о дорожном движении, которыми внедрение указанных услуг и было предусмотрено.

Как отмечают в ведомстве, реализация нового нормативно-правового акта обеспечит "дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям админуслуг", связанных с госрегистрацией (перерегистрацией) транспорта.

Напомним также, что 2 мая Кабмин разрешил оставлять при заключении договора купли-продажи или перерегистрации машины номера от старого владельца. Кроме того, правительство разрешило автосалонам представлять покупателей в сервисных центрах МВД, благодаря чему новую машину можно будет покупать сразу с номерами. Впрочем, это нововведение заработает лишь в начале августа.