В Украине заработало онлайн-бронирование желаемых номерных знаков для авто

В Украине с 7 августа заработала услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля. Заказать услугу можно по типу транспортного средства, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Воспользоваться услугой можно через электронный кабинет водителя: https://e-driver.mvs.gov.ua/login. На одно транспортное средство гражданин может заказать и получить только один номерной знак.

Бронирование будет действовать в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически. Напомним, что введение этого механизма Кабинет министров одобрил еще 30 июня во исполнение соответствующих изменений, внесенных ранее в закон о дорожном движении.

В перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями МВД, была внесена возможность, кроме получения номеров с комбинациями, за которые предусмотрена дополнительная плата (драгоценные номерные знаки), присваивать такие комбинации без изготовления номерного знака.

Стоимость бронирования номеров или их буквенно-цифровой комбинации была установлена в 9 гривен в сутки. В свою очередь стоимость выбора желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации или перерегистрации машины была установлена в 300 гривен (кроме ценных номерных знаков).

Напомним также, что 2 мая Кабмин разрешил оставлять при заключении договора купли-продажи или перерегистрации машины номера от старого владельца. Кроме того, правительство разрешило автосалонам представлять покупателей в сервисных центрах МВД, благодаря чему новую машину можно будет покупать сразу с номерами. При этом последнее новшество заработало только с августа.