"Для танго нужны двое": Блинкен заявил, что к переговорам между Украиной и РФ не готова только последняя

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что из двух сторон войны в Украине неготовность к содержательным переговорам демонстрирует именно Россия, однако если это изменится, США сразу же поддержат их проведение ввиду готовности Украины. Об этом он сказал в интервью ABC News, опубликованном как самим телеканалом, так и Госдепом.

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"Что касается переговоров, для танго нужны двое. И пока мы не видим никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы займутся этим первыми, а мы будем сразу за ними", - отметил Блинкен.

По словам главы внешнеполитического ведомства, все хотят, чтобы эта нынешняя закончилась, однако она должна закончиться на справедливых и прочных условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Имейте в виду, что Путин уже проиграл в том, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты мира, покончить с ее независимостью, подчинить ее России. Это уже провалилось. Теперь где именно это разрешится, где будут проведены линии, будет зависеть от украинцев. Но я обнаружил, что у них есть твердая решимость продолжать работать, чтобы вернуть свою территорию, захваченную Россией", - сказал он.

В то же время руководитель Госдепа не ответил прямо на вопрос о том, рассматривают ли США сейчас возможность отправки Украине ракет большой дальности и будет ли нормальным, если Украина сможет проводить с их помощью атаки по территории России.

По словам Блинкена, одна из причин, по которой он снова посетил Украину, заключалась в том, чтобы услышать непосредственно от президента Владимира Зеленского, который только что был на передовой, украинскую точку зрения на то, "как идут дела и что им нужно, чтобы быть успешными".

"Но я думаю, что было бы ошибкой сосредотачиваться на какой-либо конкретной системе, потому что во всем, что мы и другие страны делаем в поддержку Украины, очень важна не только сама система вооружений, но и то, обучены ли ей украинцы, способны ли они обслуживать ее, смогут ли эффективно использовать ее как часть своей стратегии. И мы работаем над этим каждый божий день", - заявил Блинкен.

В то же время дипломат отрицательно ответил на вопрос о том, поднимался ли им в ходе визита в Украину вопрос о недавних атаках украинскими беспилотниками, в частности по Москве и Ростову-на-Дону, хотя добавил, что США "не поощряли и не разрешали любое использование оружия за пределами территории Украины".

"Сказав это, давайте сделаем шаг назад на секунду. Практически каждый день россияне нападают без разбора по всей территории Украины. Только за те 48 часов, что я там находился, много ракет было выпущено по гражданским объектам, в том числе по Киеву, пока я был там; ужасная атака на рынок - люди просто шли за едой, гражданские лица, не имевшие никакого отношения к этой войне – погибли 17 человек. Это повседневная жизнь украинцев", - указал также он.

Ввиду этого, по словам Блинкена, Украине приходится самой принимать основные решения относительно того, как защищать свою территорию и как они "работать над тем, чтобы вернуть то, что у них было отобрано", а роль США и десятков других стран-союзниц по всему миру состоит в том, чтобы помочь ей делать это.

Напомним при этом, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляли об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины.

23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой же Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.