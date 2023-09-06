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Армия РФ ударила по рынку в Константиновке: 16 погибших (ВИДЕО)
6 сентября армия страны-агрессора РФ ударила по центральному рынку в Константиновке Донецкой области. По предварительным данным, известно о 16 погибших.
Об этом пишет Радио Свобода. Данную информацию также подтвердили в Донецкой ОВА.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт россиян и опубликовал видео атаки по городу.
"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - отметил Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что в настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке.
"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Многие раненые. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", - подчеркнул президент.
Как сообщает hromadske.ua, есть ли среди погибших дети, пока неизвестно. Все пострадавшие в результате российской атаки гражданские.
Сообщения об ударе по Константиновке сначала распространились соцсетями. Как отмечается в них, оккупанты ударили по центральному рынку в городе, применив зенитно-ракетный комплекс С-300.
Начальник управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Донецкой ОВА Татьяна Тюрина отметила, что тип оружия, из которого стреляли оккупанты, еще уточняется.
Как позже сообщили в МВД, пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших – спасатель.
"ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью около 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов", - сообщили в МВД.
Отметим, что Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск, ежедневно враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает инфраструктурные объекты.
За прошедшие сутки россияне ранили 6 жителей Донбасса : четверо пострадали в Константиновке и еще двое в Шахтерском.