Армия РФ ударила по рынку в Константиновке: 16 погибших (ВИДЕО)

6 сентября армия страны-агрессора РФ ударила по центральному рынку в Константиновке Донецкой области. По предварительным данным, известно о 16 погибших.

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Об этом пишет Радио Свобода. Данную информацию также подтвердили в Донецкой ОВА.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт россиян и опубликовал видео атаки по городу.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке.

"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Многие раненые. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", - подчеркнул президент.

Как сообщает hromadske.ua, есть ли среди погибших дети, пока неизвестно. Все пострадавшие в результате российской атаки гражданские.

Сообщения об ударе по Константиновке сначала распространились соцсетями. Как отмечается в них, оккупанты ударили по центральному рынку в городе, применив зенитно-ракетный комплекс С-300.

Начальник управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Донецкой ОВА Татьяна Тюрина отметила, что тип оружия, из которого стреляли оккупанты, еще уточняется.

Как позже сообщили в МВД, пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших – спасатель.

"ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью около 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов", - сообщили в МВД.

Отметим, что Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск, ежедневно враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает инфраструктурные объекты.

За прошедшие сутки россияне ранили 6 жителей Донбасса : четверо пострадали в Константиновке и еще двое в Шахтерском.