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Трамп пообещал ввести 25% на всю сталь и алюминий, поставляемые в США другими странами

Президент США Дональд Трамп
Трамп анонсировал новые таможенные ограничения. Фото: Facebook/Breaking News

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен 10 февраля ввести пошлину в размере 25% на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты другими странами, а также о дополнительных тарифах на другую продукцию.
 

Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту президентского самолета, когда 9 февраля улетал на Супербоул в Новом Орлеане, сообщает АР.

Трамп также подтвердил, что в течение следующих дней объявит об ответной пошлине в отношении стран, облагающих пошлиной импорт американских товаров. По словам президента США, эти меры практически сразу вступят в силу.

"Если они будут взимать с нас 130%, а мы ничего не будем взимать с них, это так не останется", — заверил президент США.

Пошлины Трампа

Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.

США с 1 февраля ввели  пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% – на товары из Китая. За прошлый год на эти три страны приходилось 40% импорта в США. Кроме того, у Канады и Мексики тесные экономические связи с США – ежедневно границы трех стран пересекают товары на 2 млрд долларов. Канада, Мексика и Китай уже пообещали ответить на новые высокие тарифы на свой экспорт.

Китай стремится начать торговые переговоры, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения со стороны администрации Трампа.

На фоне введения США пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая в Европейский Союз заявили, что дадут "твердый ответ", если Штаты введут таможенные тарифы на европейские товары.

Автор:
Татьяна Бессараб