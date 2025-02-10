Трамп пообіцяв запровадити 25% на всю сталь і алюміній, які постачають у США інші країни

Президент США Дональд Трамп повідомив, що збирається 10 лютого запровадити мито у розмірі 25% на всю сталь та алюміній, що поставляються до Сполучених Штатів іншими країнами, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію.



Про це глава Білого дому сказав журналістам на борту президентського літака, коли 9 лютого летів на Супербоул у Новому Орлеані, повідомляє на АР.

Трамп також підтвердив, що впродовж наступних днів оголосить про мито у відповідь щодо країн, які обкладають митом імпорт американських товарів. За словами президента США, ці заходи практично відразу набудуть чинності.

"Якщо вони стягуватимуть з нас 130%, а ми нічого не стягуватимемо з них, це так не залишиться", - запевнив президент США.

Мита Трампа

Варто нагадати, що під час свого першого президентства Трамп запровадив мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким торговим партнерам США - Канаді, Мексиці та Бразилії. Зі свого боку 46-й президент США Джо Байден поширив ці квоти на Велику Британію, Японію та Євросоюз.

США з 1 лютого запровадили мито у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю. За минулий рік на ці три країни припадало 40% імпорту до США. Крім того, Канада та Мексика мають тісні економічні зв'язки зі США – щоденно кордони трьох країн перетинають товари на 2 млрд доларів. Канада, Мексика і Китай вже пообіцяли відповісти на нові високі тарифи на свій експорт.

Китай прагне розпочати торговельні переговори, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням з боку адміністрації Трампа.

На тлі запровадження США мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, у Європейському Союзі заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Штати введуть митні тарифи на європейські товари.