Второй этап "єВідновлення". В "Дії" запустили бета-тест подачи заявления на компенсацию за уничтоженное жилье

Украинцы в рамках программы "єВідновлення" смогут подать заявление на получение компенсации от государства за уничтоженное из-за российской агрессии жилье онлайн. На портале "Дія" запустили бета-тест услуги.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Присоединиться к бета-тестированию могут украинцы, которые имеют разрушенный дом в селе Мощун или пгт Бородянка Киевской области.

Стать тестировщиками могут украинцы, которые:

предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в "Дії";

являются собственником жилья, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);

имеют верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

достигли 18 лет.

После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Кроме того, уже идет работа над расширением программы "єВідновлення" на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях.

Присоединиться к тесту можно по ссылке.

Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которое получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не было отремонтировано. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске второго этапа "єВідновлення", который предусматривает выплату компенсаций за разрушенное жилье в результате войны. Средства можно будет потратить на:

строительство дома (в таком случае выплата будет производиться непосредственно на счет);

приобретение квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата.

Рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення" должно начаться с 15 августа.