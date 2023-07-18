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Второй этап "єВідновлення". В "Дії" запустили бета-тест подачи заявления на компенсацию за уничтоженное жилье
Украинцы в рамках программы "єВідновлення" смогут подать заявление на получение компенсации от государства за уничтоженное из-за российской агрессии жилье онлайн. На портале "Дія" запустили бета-тест услуги.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Присоединиться к бета-тестированию могут украинцы, которые имеют разрушенный дом в селе Мощун или пгт Бородянка Киевской области.
Стать тестировщиками могут украинцы, которые:
- предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в "Дії";
- являются собственником жилья, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);
- имеют верифицированный налоговый номер (РНОКПП);
- достигли 18 лет.
После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Кроме того, уже идет работа над расширением программы "єВідновлення" на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Присоединиться к тесту можно по ссылке.
Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которое получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не было отремонтировано. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.
В конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске второго этапа "єВідновлення", который предусматривает выплату компенсаций за разрушенное жилье в результате войны. Средства можно будет потратить на:
- строительство дома (в таком случае выплата будет производиться непосредственно на счет);
- приобретение квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата.
Рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення" должно начаться с 15 августа.