XXl холодильники Haier та їх великі можливості

Якщо у вас великий холодильник, то ви автоматично маєте більше можливостей для зберігання та заморозки. Більше не потрібно обирати між заготовками та свіжими продуктами, постійно тримати у думках, скільки залишилось місця під конкретні страви. І найбільше можливостей з’являється саме з холодильниками Haier, бо вони також мають безліч нових та унікальних технологій, розширений функціонал, цілі системи для розумного збереження продуктів та економії електроенергії. Але на цьому переваги не закінчуються

Відомий міжнародний бренд випускає дійсно великі холодильники, які залишаються ергономічними та дозволяють використовувати мінімум простору при максимумі об’єму. В асортименті Haier можна виділити Side-by-side та мультидор моделі, які демонструють XXl потенціал. А чим вони відрізняються розглянемо на прикладах.

Haier HSR3918ENPG серії 3 — Side-by-side, про який ви мріяли

Максимум об’єму, можливостей та місткості — те, як можна описати Side-by-side холодильники. Це ефективний варіант, якщо вам потрібна містка модель, але розміри мають значення. У конструкції Side-by-side морозильна камера розташована поряд з основною, а не знизу чи зверху. Тобто вам не потрібно жертвувати об’ємом для заморозки заради зберігання продуктів у холодильному відсіку. У моделі HSR3918ENPG у морозильному відділі цілих 177 л, при 337 л основної камери. Місткість — важливий критерій для подібної техніки, але у цьому випадку вона ще поєднується з надзвичайною ергономікою та шириною у 90 см. Такий холодильник від Haier підійде і для великих родин і для бізнесу. Можна виділити основні інновації та функції для цієї моделі:

Total No Frost — технологія нового покоління, яка виводить охолодження на новий рівень, автоматично розморожуючи лід та намерзання на стінках без вашого втручання.

Multi Air Flow — ще одна інноваційна технологія, що відповідає про постійну циркуляцію повітряних потоків, завдяки чому холод розподіляється автоматично;

двері зі спеціальною системою шарнірів, що дозволяють безпечно їх відкривати, фіксуючи у потрібному положенні без шкоди меблям та стінам;

інверторний двигун з окремою гарантією, що працює без зайвих шуму та вібрації, та забезпечує більший ступінь надійності.

Також цей холодильник Side-by-side від Haier має інноваційне LED-підсвічування, щоб ви бачили всі продукти без темних зон, багато поличок та відділів, включно з відсіками під овочі/фрукти з високою вологістю та клас енергозбереження А++.

Haier HCR3818ENPT — мультидор для будь-яких задач

Холодильник конструкції мультидор — особливий тип техніки, що має відразу четверо дверцят. Окрім очевидних переваг яскравого дизайну, це зумовлено продуманою ергономікою та більш ефективною економією електроенергії. Відкриваючи одну дверку та отримуючи доступ до продуктів, ви менше витрачаєте холод. Також така конструкція дозволяє більш розумно підходити до систематизації та зберігання продуктів. Ця модель від Haier має 467 л корисного об’єму при ширині лише 83 см, та це не єдина її перевага. HCR3818ENPT — універсальний девайс, створений для великої родини чи кухонь кафе, ресторанів, барів. Холодильник має продуману систему зберігання, що складається з трьох основних поличок, шести навісних та шести відділів у морозильній камері. Ця модель-мультидор виділяється наступними особливостями:

інверторний компресор з мінімальним рівнем шуму та вібрацій (окрема гарантія на 15 років);

Total No Frost — ця система вже згадувалась у минулому розділі, але вона дійсно дозволяє забути про розморожування;

Air Surround Cooling — технологія для створення окремих потоків повітря на кожній полиці, щоб рівномірно охолоджувати продукти та довше зберігати їх свіжими;

Fresher Techs — ще одна система для більш ефективного та довгого збереження продуктів;

сенсорний дисплей для швидких та зручних налаштувань.

Додайте до цього LED-підсвітку та полички з загартованого скла, і ви отримаєте мультизадачний мультидор від Haier.

З великими холодильниками ви можете отримати більше можливостей та перестати грати у конструктор.