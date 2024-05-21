XXl холодильники Haier и их большие возможности

Если у вас большой холодильник, то у вас автоматически есть больше возможностей для хранения и заморозки. Больше не нужно выбирать между заготовками и свежими продуктами, постоянно держать в уме, сколько осталось места под конкретные блюда. И больше возможностей появляется именно с холодильниками Haier, потому что они также имеют множество новых и уникальных технологий, расширенный функционал, целые системы для разумного хранения продуктов и экономии электроэнергии. Но на этом преимущества не заканчиваются

Известный международный бренд выпускает действительно большие холодильники, остающиеся эргономичными и позволяющие использовать минимум пространства при максимуме объема. В ассортименте Haier можно выделить Side-by-side и мультидор модели, демонстрирующие XXl потенциал. А чем они отличаются, рассмотрим на примерах.

Haier HSR3918ENPG серии 3 — Side-by-side, о котором вы мечтали

Максимум объема, возможностей и емкости – то, как можно описать Side-by-side холодильники. Это эффективный вариант, если вам нужна вместительная модель, но размеры имеют значение. В конструкции Side-by-side морозильная камера расположена рядом с основной, а не снизу или сверху. То есть, вам не нужно жертвовать объемом для заморозки ради хранения продуктов в холодильном отсеке. У модели HSR3918ENPG в морозильном отделе целых 177 л, при 337 л основной камеры. Емкость – важный критерий для подобной техники, но в этом случае она еще сочетается с необычайной эргономикой и шириной в 90 см. Такой холодильник от Haier подойдет и для больших семей и для бизнеса. Можно выделить основные инновации и функции этой модели:

Total No Frost – технология нового поколения, которая выводит охлаждение на новый уровень, автоматически размораживая лед и намерзание на стенках без вмешательства.

Multi Air Flow – еще одна инновационная технология, отвечающая о постоянной циркуляции воздушных потоков, благодаря чему холод распределяется автоматически;

двери со специальной системой шарниров, позволяющие безопасно их открывать, фиксируя в нужном положении без ущерба мебели и стенам;

инверторный двигатель с отдельной гарантией, работающий без лишних шумов и вибраций, и обеспечивает большую степень надежности.

Также этот холодильник Side-by-side Haier имеет инновационную LED-подсветку, чтобы вы видели все продукты без темных зон, много полочек и отделов, включая отсеки под овощи/фрукты с высокой влажностью и класс энергосбережения А++.

Haier HCR3818ENPT – мультидор для любых задач

Холодильник конструкции мультидор – особый тип техники, имеющий сразу четыре дверцы. Кроме очевидных преимуществ яркого дизайна это обусловлено продуманной эргономикой и более эффективной экономией электроэнергии. Открывая дверцу и получая доступ к продуктам, вы меньше тратите холод. Такая конструкция позволяет более разумно подходить к систематизации и хранению продуктов. Эта модель от Haier имеет 467 л полезного объема при ширине всего 83 см, но это не единственное ее преимущество. HCR3818ENPT – универсальный девайс, созданный для большой семьи или кухонь кафе, ресторанов, баров. Холодильник имеет продуманную систему хранения, состоящую из трех основных полочек, шести навесных и шести отделов в морозильной камере. Эта модель-мультидор выделяется следующими особенностями:

инверторный компрессор с минимальным уровнем шума и вибраций (отдельная гарантия на 15 лет);

Total No Frost – эта система уже упоминалась в прошлом разделе, но она действительно позволяет забыть о размораживании;

Air Surround Cooling — технология создания отдельных потоков воздуха на каждой полке, чтобы равномерно охлаждать продукты и дольше хранить их свежими;

Fresher Techs – еще одна система для более эффективной и долгой сохранности продуктов;

сенсорный дисплей для быстрой и удобной настройки.

Добавьте к этому LED подсветки и полочки из закаленного стекла, и вы получите мультизадачный мультидор от Haier.

С большими холодильниками вы можете получить больше возможностей и перестать играть в конструктор.