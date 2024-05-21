В Україні пропонують запровадити "податок на бездітність": що відомо

Депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується запровадити податок на бездітність. Нову норму із "демографічним збором" депутат пропонує закріпити у Податковому кодексі.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

Хто платитиме податок

Згідно із документом, громадяни України віком від 21 до 58 років платитимуть податок доти, доки не буде проведено демографічну реформу.

Сам податок складе 1,5% для бездітних, 1% для тих, хто має 1 дитину, 0,5% тих, хто має 2 дітей.

Відсоток же вираховуватиметься від усіх доходів, отриманих у грошовій формі, крім коштів, отриманих фізособами-підприємцями, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а також доходів працівників правоохоронних органів та військових.

Податок не поширюватиметься на осіб, які мають трьох і більше дітей, осіб з безпліддям, порушеною репродуктивною функцією, підтвердженою медичними документами не рідше ніж 1 раз на 2 роки, а також інваліди 1 групи.

Не сплачуватимуть податки з волонтерської діяльності, благодійної допомоги з доходу від погашення держоблігацій, повернення депозитів та продажу майна.

Також не будуть предметом оподаткування кошти, одержані від міжнародних організацій.

Не має шансів на прийняття

Законодавчу ініціативу свого колеги вже встиг прокоментувати голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії. В народі він звався "податком на яйця", враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків.

"Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроект, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб як оподаткування бездітних, або, можливо, зробити автора ще більш відомим всій країні своїми ініціативами", - переконаний Гетманцев.

Він додав, що шансів на прийняття цього законопроєкту у сесійній залі Верховної Ради немає.

"А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є", - зауважив Гетманцев.

Демографічна криза в Україні

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей, що є найнижчим показником за часів незалежності. Проте, у пояснювальній записці ця цифра трохи відрізняється і становить 184 985. При цьому, кількість жінок, які вперше стали мамами у 2023 році становила 13 368 проти 39 891 у 2022 році і 24 989 у 2021.

За даними "Опендатабот", показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік.

Статистика за останні кілька років:

2017 рік – 364 тис. (-8%).

2018 рік – 335 тис. (-8%).

2019 рік – 308 тис. (-8%).

2020 рік - 299 тис. (-3%).

Як прогнозувала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

“Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - наголосила демограф.

Джерело фото: ua.depositphotos.com