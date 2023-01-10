В Івано-Франківську за народження дитини виплачуватимуть до 50 тисяч грн.

В Івано-Франківську вирішили збільшити народжуваність та "заохочуватимуть" батьків виплатами за народження дитини.

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Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами мера міста, ті, хто народить дитину у 2023 році у міському пологовому будинку, зможе отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато чи мама військові – то 50 000 гривень.

Марцінків повідомив, що дав доручення розробити відповідну програму і вже скоро вона запрацює.

Про час, місце та умови подачі документів обіцяють повідомиити додатково.

Також діти, які народилися з 1 січня 2023 року в міському перинатальному центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

"На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу!", - підкреслив Марцінків.

Зазначимо, як заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

“Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - наголосила демограф.