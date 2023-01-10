В Ивано-Франковске за рождение ребенка будут выплачиваться до 50 тысяч гривен

В Ивано-Франковске решили увеличить рождаемость и "поощрять" родителей выплатами за рождение ребенка.

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Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам мэра города, те, кто родит ребенка в 2023 году в городском роддоме, сможет получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама военные – то 50 000 гривен.

Марцинкив сообщил, что дал поручение разработать соответствующую программу и уже скоро она заработает.

О времени, месте и условиях подачи документов обещают сообщить дополнительно.

Также дети, родившиеся с 1 января 2023 года в городском перинатальном центре, уже смогут получить выплаты, когда программа заработает.

"К сожалению, статистика неутешительная и рождаемость за последнее время снизилась. Поэтому стараемся, чтобы казацкому роду не было перевода!", - подчеркнул Марцинков.

Отметим, как заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

“Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023 мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.