В Украине предлагают ввести "налог на бездетность": что известно

Депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий ввести налог на бездетность. Новую норму депутат предлагает закрепить в Налоговом кодексе.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Кто будет платить налог

Согласно документу, граждане Украины в возрасте от 21 до 58 лет будут платить налог до тех пор, пока не будет проведена демографическая реформа.

Сам налог составит 1,5% для бездетных, 1% для имеющих 1 ребенка, 0,5% тех, кто имеет 2 детей.

Процент же будет исчисляться от всех доходов, полученных в денежной форме, кроме средств, полученных физлицами-предпринимателями, и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, а также доходов работников правоохранительных органов и военных.

Налог не будет распространяться на лиц, имеющих троих и более детей, лиц с бесплодием, нарушенной репродуктивной функцией, подтвержденной медицинскими документами не реже 1 раза в 2 года, а также инвалиды 1 группы.

Не будут платить налоги с волонтерской деятельности, благотворительной помощи и с доходов от погашения гособлигаций, возврата депозитов и продажи имущества.

Также не будут предметом налогообложения денежные средства, полученные от международных организаций.

Нет шансов на принятие

Законодательную инициативу своего коллеги уже успел прокомментировать председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Он напомнил, что налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, бесспорно, в СССР с 1941 года до самого конца империи. В народе он назывался "налогом на яйца", учитывая неравный налоговый статус женщин и мужчин.

"Наверное, вдохновившись именно этими историческими примерами, коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом как налогообложение бездетных, или, возможно, сделать автора еще более известным всей стране своими инициативами", - убежден Гетманцев.

Он добавил, что шансов на принятие этого законопроекта в сессионном зале Верховной Рады нет.

"А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть", - заметил Гетманцев.

Демографический кризис в Украине

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родилось 187,387 тысяч детей, что является самым низким показателем во времена независимости. Однако в пояснительной записке эта цифра несколько отличается и составляет 184 985. При этом количество женщин, впервые ставших мамами в 2023 году, составляло 13 368 против 39 891 в 2022 году и 24 989 в 2021 году.

По данным " Опендатабота ", показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года - примерно на 7% в год.

Статистика за последние несколько лет:

2017 год – 364 тыс. (-8%).

2018 год – 335 тыс. (-8%).

2019 год – 308 тыс. (-8%).

2020 год – 299 тыс. (-3%).

Как прогнозировала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

«Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.

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