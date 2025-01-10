Благодаря "єОселі" строительство в Украине выросло на 23,8% за 9 месяцев 2024 года

Каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья "єОселя", что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"єОселя" — ключевая инициатива правительства для развития строительного рынка и украинского производства стройматериалов. Программа занимает второе место среди инициатив "Сделано в Украине" по вкладу в рост ВВП, способствует росту спроса на строительные работы и материалы и стимулирует детенизацию рынка, отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

О строительстве в Украине

Строительство в Украине за 9 месяцев 2024 г. увеличилось на 23,8%.

В то же время, налоговые поступления от застройщиков в первом полугодии прошлого года выросли в 2.2 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года.

В 2024 году банками-партнерами в программе аккредитовано 160 новых объектов на стадии строительства от 75 девелоперов.

30 декабря правительство докапитализировало "Укрфинжилье" на 20 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ.

Это позволит компании привлекать средства для выдачи новых траншей банкам-партнерам, что, в свою очередь, обеспечит банки ресурсом для предоставления новых кредитов украинцам на приобретение жилья.

В целом на сегодняшний день:

95 застройщиков приняли участие в программе;

209 домов, в которых можно приобрести имущественные права на квартиру аккредитованные банками-партнерами в селе;

более 14,8 тысячи семей получили льготные кредиты с начала действия программы;

свыше 24 млрд грн – сумма полученных украинцами в пределах "Еселя" льготных кредитов.

Для аккредитации в "єОселе" застройщик должен обратиться к банкам-партнерам программы. Процесс аккредитации стал более удобным благодаря внедрению единой анкеты для девелоперов.

О программе

Программа "єОселя" стартовала в октябре 2022 года.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Ее реализуют Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "ЕОСЕЛИ" являются Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Delo.ua сообщало, что в популярной государственной ипотечной программе "єОселя" произошел сбой финансирования. За последние несколько месяцев во всех регионах Украины наблюдаются значительные задержки финансирования государственной ипотечной программы "єОселя".