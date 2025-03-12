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С начала действия программы "єОселя" почти 16 тыс. украинцев получили кредиты на жилье
Украинцы продолжают активно приобщаться к программе доступной ипотеки "єОселя" и получать кредиты на собственное жилье по льготным ставкам. Всего за время действия программы уже 15 905 семей получили кредиты более чем на 26 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Льготная ставка в 3% действует для таких категорий граждан, как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Все остальные украинцы, стремящиеся улучшить условия жилья, могут воспользоваться льготной ставкой в 7%", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
На прошлой неделе кредиты под 3% получили:
- 30 военнослужащих и силовиков;
- 5 медиков;
- 4 педагога;
- 3 ученых.
Кредиты под 7% получили:
- 49 украинцев без собственного жилья;
- 20 человек, имеющих статус ВПЛ;
- 3 ветерана
Больше кредитов выдано в:
- Киевской области — 33;
- городе Киеве — 33;
- Ивано-Франковской области — 7;
- Волынской области — 6.
По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 63 украинца, из них на стадии строительства — 23 объекта, также 51 кредит выдан на жилье на вторичном рынке.
В частности, с начала года (с момента возобновления работы реестров) в программу "єОселя" присоединилось 1 065 украинцев, получивших кредитов на собственное жилье более чем на 1,9 млрд грн.
Справочно
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".
Напомним, первые два заемщика стали владельцами жилья, использовав сертификат "Восстановление" для оплаты первого взноса по ипотеке "Есел".