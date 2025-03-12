С начала действия программы "єОселя" почти 16 тыс. украинцев получили кредиты на жилье

Украинцы продолжают активно приобщаться к программе доступной ипотеки "єОселя" и получать кредиты на собственное жилье по льготным ставкам. Всего за время действия программы уже 15 905 семей получили кредиты более чем на 26 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Льготная ставка в 3% действует для таких категорий граждан, как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей. Все остальные украинцы, стремящиеся улучшить условия жилья, могут воспользоваться льготной ставкой в 7%", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

На прошлой неделе кредиты под 3% получили:

30 военнослужащих и силовиков;

5 медиков;

4 педагога;

3 ученых.

Кредиты под 7% получили:

49 украинцев без собственного жилья;

20 человек, имеющих статус ВПЛ;

3 ветерана

Больше кредитов выдано в:

Киевской области — 33;

городе Киеве — 33;

Ивано-Франковской области — 7;

Волынской области — 6.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 63 украинца, из них на стадии строительства — 23 объекта, также 51 кредит выдан на жилье на вторичном рынке.

В частности, с начала года (с момента возобновления работы реестров) в программу "єОселя" присоединилось 1 065 украинцев, получивших кредитов на собственное жилье более чем на 1,9 млрд грн.

Справочно

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Напомним, первые два заемщика стали владельцами жилья, использовав сертификат "Восстановление" для оплаты первого взноса по ипотеке "Есел".