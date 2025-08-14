Громадяни та бізнес з прифронтових територій не платитимуть за реєстраційні послуги: деталі

Уряд ухвалив пакет рішень на підтримку прифронтових територій. Внутрішньо переміщені особи, громадяни, що зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, а також юридичні особи та ФОПи з цих територій тепер не платитимуть за низку реєстраційних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Отже, зазначені категорії звільняються від сплати:

адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

плати за надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі;

адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юрособу або ФОП у Єдиному держреєстрі;

плати за відомості з ЄДР у паперовій формі (якщо вони стосуються запитувача);

держмита за реєстрацію чи розірвання шлюбу, зміну імені, повторну видачу свідоцтв та витягів з ДРАЦС;

плати за проставлення апостиля на документах, виданих органами юстиції, судами, архівами та нотаріусами.

Однак отримання зазначених послуг в електронній формі через портал "Дія" залишається платним. Спрощений режим діятиме впродовж усього воєнного стану та ще один місяць після його припинення або скасування.

"Ухвалені рішення покликані зменшити матеріальне навантаження на громадян та бізнес, які постраждали від російської агресії, та забезпечити їм безперешкодний доступ до найнеобхідніших послуг у сфері реєстрації нерухомості, бізнесу та актів цивільного стану", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах Програми підтримки прифронтових територій, яка охоплює 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.