Граждане и бизнес с прифронтовых территорий не будут платить за регистрационные услуги: детали

Правительство приняло пакет решений в поддержку прифронтовых территорий. Внутри перемещенные лица, граждане, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, а также юридические лица и ФЛП с этих территорий, теперь не будут платить за ряд регистрационных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства юстиции.

Следовательно, указанные категории освобождаются от уплаты:

административного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений;

платы за предоставление информации из Государственного реестра прав в бумажной форме;

административного сбора за внесение изменений в сведения о юрлице или ФЛП в Едином госреестре;

платы за сведения из ЕГР в бумажной форме (если они касаются запрашивателя);

госпошлины за регистрацию или расторжение брака, изменение имени, повторную выдачу свидетельств и выписок из ДРАЦС;

платы за проставление апостиля на документах, выданных органами юстиции, судами, архивами и нотариусами.

Однако получение указанных услуг в электронной форме через портал "Действие" остается платным. Упрощенный режим будет действовать на протяжении всего военного положения и еще один месяц после его прекращения или отмены.

"Принятые решения призваны уменьшить материальную нагрузку на пострадавших от российской агрессии граждан и бизнес и обеспечить им беспрепятственный доступ к самым необходимым услугам в сфере регистрации недвижимости, бизнеса и актов гражданского состояния", — пояснили в ведомстве.

Напомним, Кабмин хвалил первый пакет решений в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, которая охватывает 238 общин в 10 областях, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.