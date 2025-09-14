Правительство формирует второй пакет поддержки прифронтовых регионов

Правительство вместе с общинами работает над новым пакетом помощи для прифронтовых территорий. Его принятие должно обеспечить базовые потребности людей в зонах боевых действий и усилить устойчивость регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Кулебы во время совещания в Запорожье.

Кулеба подчеркнул, что принятие второго пакета помощи позволит обеспечить постоянную работу базовых сфер жизни в общинах, ежедневно сталкивающихся с последствиями войны.

Среди ключевых предложений, озвученных на совещании: восстановление водоснабжения и критической инфраструктуры, ремонт жилья для внутренне перемещенных лиц, обустройство укрытий в школах и детсадах, создание центров безопасности.

Уже действует первый пакет охватывающей поддержки:

программу "єОселя" с льготными условиями ипотеки и дополнительными выплатами для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий;

строительство защитных сооружений в школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах;

финансовую помощь домохозяйствам на твердое топливо, электроэнергию и оплату общественно полезных работ;

бесплатное питание школьников, особенно в прифронтовых регионах;

поддержку аграриев и бронирование работников критически важных предприятий;

надбавки медикам и повышенные коэффициенты оплаты труда для экстренной медицинской помощи

Сегодня в статусе прифронтовых находятся 242 общины в 10 областях. Для них уже работает первый пакет поддержки, включающий льготную ипотеку "Еселя", компенсации на энергоносители, повышенные выплаты за общественно полезные работы, бесплатное питание школьников, субсидии аграриям, надбавки медикам и строительство защитных сооружений.

"Минразвития систематизирует все предложения общин и регионов для формирования второго пакета поддержки. Его принятие позволит обеспечить постоянную работу базовых сфер жизни на прифронтовых территориях года и усилить устойчивость общин", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено усовершенствованию механизма дистанционного обследования разрушенного имущества для более быстрой компенсации из-за "восстановления" и возможных льгот на коммунальные услуги для жителей прифронтовых территорий.

Напомним, в августе Кабинет министров принял первый пакет решений в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.