Новини
Дата публікації
ЄБА запропонувала нові кроки підтримки бізнесу в прифронтових регіонах

бізнес
ЄБА представила пакет підтримки бізнесу біля фронту / Freepik

Європейська Бізнес Асоціація представила третю редакцію пакета пропозицій щодо підтримки бізнесу у прифронтових областях України. Документ уже передано до Кабінету міністрів, Офісу президента, Верховної Ради, Національного банку, профільного міністерства та Делегації ЄС в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

У бізнес-спільноті наголошують, що підприємства у прифронтових областях працюють у значно складніших умовах, ніж в інших регіонах країни. Йдеться про постійні безпекові ризики, пошкоджену інфраструктуру, проблеми з логістикою, фінансуванням і доступом до кадрів.

Без цільових інструментів підтримки це призводить до скорочення економічної активності, релокації компаній, втрати робочих місць і зменшення податкових надходжень.

Що пропонує бізнес

Документ містить системний пакет рішень для центральної та місцевої влади, міжнародних партнерів, банків та фінансових установ. Основна мета — знизити воєнні й фінансові ризики для компаній та стимулювати економічну активність у прифронтових регіонах.

Серед ключових пропозицій:

  • створення спеціальної державної програми підтримки бізнесу у прифронтових областях;
  • розвиток механізмів страхування воєнних ризиків;
  • податкові стимули для підприємств, що працюють поблизу зони бойових дій;
  • компенсація логістичних витрат і розвиток транспортної інфраструктури;
  • розширення доступу до кредитування, грантів та фінансових інструментів;
  • підтримка енергостійкості підприємств;
  • стимулювання повернення економічно активного населення;
  • створення спеціальних економічних зон для залучення інвестицій.

Що вже вдалося реалізувати

У Європейській Бізнес Асоціації зазначають, що частину пропозицій попередніх редакцій влада вже почала враховувати.

Зокрема, бізнес позитивно оцінює зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних, які дозволяють безумовну реєстрацію документів у регіонах із підвищеним ризиком бойових дій.

Також підприємці відзначають розширення державної програми «Власна справа», де з’явилися гранти для забезпечення резервного та автономного енергоживлення підприємств.

Окремо бізнес-спільнота підтримує урядову постанову №1541, яка передбачає компенсацію збитків бізнесу та часткове відшкодування страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків.

В Асоціації наголошують, що готові й надалі співпрацювати з державними органами для напрацювання рішень, які допоможуть підтримати підприємства та відновити економічний потенціал прифронтових регіонів.

Додамо, попри стабілізацію Індексу настроїв малого бізнесу, більшість підприємців в Україні обирає консервативну стратегію, фокусуючись на утриманні позицій та внутрішніх ресурсах. Лише 21% оцінюють свій бізнес позитивно, а кожен другий очікує погіршення ситуації найближчими місяцями.

Автор:
Тетяна Гойденко