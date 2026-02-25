Запланована подія 2

Бізнес закликає змінити підхід до бронювання працівників на прифронтових територіях: що пропонує

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду з пропозицією удосконалити механізм бронювання працівників критично важливих підприємств, які працюють у прифронтових регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Порядок бронювання

В ЄБА нагадують, що наразі Порядок бронювання дозволяє бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників лише тим підприємствам, які безпосередньо зареєстровані на прифронтових територіях.

На думку бізнес-спільноти, такий підхід не враховує реальну структуру діяльності бізнесу, так як часто компанії зареєстровані в одному місці, наприклад, у Києві, але фактично здійснюють виробничу, торговельну чи логістичну діяльність у прифронтових регіонах через свої філії та структурні підрозділи.

"Такі підрозділи створюють робочі місця для жителів прифронтових територій, де є гострий дефіцит кадрів, забезпечують населення товарами та послугами, наповнюють місцеві бюджети податками, фактично працюючи в умовах підвищених безпекових ризиків. Але через формальну прив’язку до місця реєстрації підприємства вони не можуть скористатися правом на 100% бронювання військовозобов’язаних працівників, які працюють у структурних підрозділах компаній у прифронтових регіонах", - зауважують в ЄБА.

При цьому уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Що пропонує бізнес?

Натомість бізнес пропонує враховувати фактичне місце здійснення господарської діяльності, а не лише юридичну адресу компанії, і внести відповідні зміни до Порядку бронювання, щоб механізм враховував реальні умови роботи підприємств на прифронтових територіях.

Зокрема, ЄБА пропонує надати можливість:

  • застосовувати 100% бронювання до окремих структурних підрозділів підприємства, які реально працюють на прифронтових територіях;
  • не включати таких заброньованих працівників до загального ліміту бронювання по інших регіонах.

Передбачається, що підприємства подаватимуть списки працівників із підтверджувальними документами через відповідні обласні чи міські адміністрації.

В ЄБА підкреслили, що бізнес у прифронтових регіонах працює в надзвичайно складних умовах і потребує максимальної підтримки, а оновлений підхід до бронювання дозволить підтримати економічну активність регіонів та зберегти надходження до місцевих бюджетів.

Зауважимо, кількість заброньованих українців за рік зросла на 300 тисяч - до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Автор:
Світлана Манько