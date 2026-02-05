Запланована подія 2

Уряд розширив бронювання для виробників трансформаторів для енергосистеми

Кабінет міністрів розширив можливості бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, що виробляють і відновлюють трансформаторне обладнання для енергетичної сфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Уряд розширив бронювання

Рішення спрямоване на збереження кадрового потенціалу галузі та безперебійне функціонування енергетичної й газотранспортної систем України в умовах постійних пошкоджень інфраструктури та необхідності її оперативного відновлення.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, ухвалені зміни дозволять енергетичним підприємствам працювати стабільно та без зупинок, а державі - ефективно реагувати на виклики воєнного часу.

Відповідно до нових правил, усі військовозобов’язані працівники вітчизняних підприємств, що виробляють трансформаторне обладнання для енергетичної сфери, підлягають бронюванню.

Крім того, уряд уточнив підхід до визначення таких підприємств критично важливими. Виробники трансформаторного обладнання зможуть отримати цей статус за умови відповідності щонайменше двом встановленим критеріям.

Очікується, що ухвалені зміни дозволять зберегти ключових фахівців, уникнути зупинок виробництва та забезпечити своєчасне виконання робіт з ремонту і відновлення енергетичного обладнання.

Раніше уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. 

Також уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Автор:
Ольга Опенько