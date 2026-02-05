Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство расширило бронирование для производителей трансформаторов для энергосистемы

бронирование
Кабмин разрешил бронирование работников производителей трансформаторного оборудования / Правительственный портал

Кабинет министров расширил возможности бронирования военнообязанных работников предприятий, производящих и восстанавливающих трансформаторное оборудование для энергетической сферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Правительство расширило бронирование

Решение направлено на сохранение кадрового потенциала отрасли и бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной системы Украины в условиях постоянных повреждений инфраструктуры и необходимости ее оперативного восстановления.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, принятые изменения позволят энергетическим предприятиям работать стабильно и без остановок, а государству эффективно реагировать на вызовы военного времени.

Согласно новым правилам все военнообязанные работники отечественных предприятий, производящих трансформаторное оборудование для энергетической сферы, подлежат бронированию.

Кроме того, правительство уточнило подход к определению таких предприятий критически важным. Производители трансформаторного оборудования смогут получить этот статус при соответствии по меньшей мере двум установленным критериям.

Ожидается, что принятые изменения позволят сохранить ключевых специалистов, избежать остановок производства и обеспечить своевременное выполнение работ по ремонту и восстановлению энергетического оборудования.

Ранее правительство обновило постановление, определяющее порядок   предоставление статуса критически важных   предприятий.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Ольга Опенько