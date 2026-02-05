Правительство расширило бронирование для производителей трансформаторов для энергосистемы

Кабинет министров расширил возможности бронирования военнообязанных работников предприятий, производящих и восстанавливающих трансформаторное оборудование для энергетической сферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Правительство расширило бронирование

Решение направлено на сохранение кадрового потенциала отрасли и бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной системы Украины в условиях постоянных повреждений инфраструктуры и необходимости ее оперативного восстановления.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, принятые изменения позволят энергетическим предприятиям работать стабильно и без остановок, а государству эффективно реагировать на вызовы военного времени.

Согласно новым правилам все военнообязанные работники отечественных предприятий, производящих трансформаторное оборудование для энергетической сферы, подлежат бронированию.

Кроме того, правительство уточнило подход к определению таких предприятий критически важным. Производители трансформаторного оборудования смогут получить этот статус при соответствии по меньшей мере двум установленным критериям.

Ожидается, что принятые изменения позволят сохранить ключевых специалистов, избежать остановок производства и обеспечить своевременное выполнение работ по ремонту и восстановлению энергетического оборудования.

Ранее правительство обновило постановление, определяющее порядок предоставление статуса критически важных предприятий.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.