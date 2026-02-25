Запланована подія 2

Бизнес призывает изменить подход к бронированию работников на прифронтовых территориях: что предлагает

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с предложением усовершенствовать механизм бронирования работников критически важных предприятий, работающих в прифронтовых регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

Порядок бронирования

В ЕБА напоминают, что сейчас   Порядок бронирования позволяет бронировать до 100% военнообязанных работников только тем предприятиям, непосредственно зарегистрированным на прифронтовых территориях.

По мнению бизнес-сообщества, такой подход не учитывает реальную структуру деятельности бизнеса, так как часто компании зарегистрированы в одном месте, например, в Киеве, но фактически осуществляют производственную, торговую или логистическую деятельность в регионах прифронтовых через свои филиалы и структурные подразделения.

"Такие подразделения создают рабочие места для жителей   прифронтовых территорий, где есть острый дефицит кадров, обеспечивают население товарами и услугами, наполняют местные бюджеты налогами, фактически работая в условиях повышенных рисков безопасности. Но из-за формальной привязки к месту регистрации предприятия они не могут воспользоваться правом на 100% бронирование военнообязанных работников, работающих в структурных подразделениях компаний в регионах прифронтовых", - отмечают в ЕБА.

При этом правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Что предлагает бизнес?

Зато бизнес предлагает учитывать   фактическое место осуществления хозяйственной деятельности, а не только юридический адрес компании, и внести соответствующие изменения в порядок бронирования, чтобы механизм учитывал реальные условия работы предприятий на прифронтовых территориях.

В частности, ЕБА предлагает предоставить возможность:

  • применять 100% бронирование   к отдельным структурным подразделениям предприятия, реально работающих на прифронтовых территориях;
  • не включать таких забронированных работников в общий лимит бронирования по другим регионам.

Предполагается, что предприятия будут представлять списки работников с подтверждающими документами через областные или городские администрации.

В ЕБА подчеркнули, что бизнес в прифронтовых регионах работает в сложнейших условиях и требует максимальной поддержки, а обновленный подход к бронированию позволит поддержать экономическую активность регионов и сохранить поступления в местные бюджеты.

Заметим, количество забронированных украинцев за год выросло на 300 тысяч – до 1,3 млн человек. Военные обращались в правительство с просьбой бронировать меньше.

Автор:
Светлана Манько