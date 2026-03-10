ЕБА предложила новые шаги по поддержке бизнеса в прифронтовых регионах

Европейская бизнес ассоциация представила третью редакцию пакета предложений по поддержке бизнеса в прифронтовых областях Украины. Документ уже передан в Кабинет министров, Офис президента, Верховную Раду, Национальный банк, профильное министерство и Делегацию ЕС в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

В бизнес-сообществе подчеркивают, что предприятия в прифронтовых областях работают в более сложных условиях, чем в других регионах страны. Речь идет о постоянных рисках безопасности, поврежденной инфраструктуре, проблемах с логистикой, финансированием и доступом к кадрам.

Без целевых инструментов поддержки это приводит к сокращению экономической активности, релокации компаний, потере рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений.

Что предлагает бизнес

Документ содержит системный пакет решений для центральных и местных властей, международных партнеров, банков и финансовых учреждений. Основная цель – снизить военные и финансовые риски для компаний и стимулировать экономическую активность в прифронтовых регионах.

Среди ключевых предложений:

создание специальной государственной программы поддержки бизнеса в прифронтовых областях;

развитие механизмов страхования военных рисков;

налоговые стимулы для предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий;

компенсация логистических расходов и развитие транспортной инфраструктуры;

расширение доступа к кредитованию, грантам и финансовым инструментам;

поддержка энергостойкости предприятий;

стимулирование возвращения экономически активного населения;

создание особых экономических зон для привлечения инвестиций.

Что уже удалось реализовать

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что часть предложений предыдущих редакций власти уже начали учитывать.

В частности, бизнес положительно оценивает изменения в порядок остановки регистрации налоговых накладных, позволяющих безусловную регистрацию документов в регионах с повышенным риском боевых действий.

Также предприниматели отмечают расширение государственной программы "Собственное дело", где появились гранты для обеспечения резервного и автономного энергопитания предприятий.

Отдельно бизнес-сообщество поддерживает правительственное постановление №1541, предусматривающее компенсацию ущерба бизнесу и частичное возмещение страховых премий по договорам страхования военных рисков.

В Ассоциации отмечают, что готовы и дальше сотрудничать с государственными органами для наработки решений, которые помогут поддержать предприятия и восстановить экономический потенциал прифронтовых регионов.

Добавим, что, несмотря на стабилизацию Индекса настроений малого бизнеса, большинство предпринимателей в Украине выбирают консервативную стратегию, фокусируясь на удержании позиций и внутренних ресурсах. Только 21% оценивают свой бизнес положительно, а каждый второй ожидает ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.