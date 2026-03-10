Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,95

EUR

51,50

51,27

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕБА предложила новые шаги по поддержке бизнеса в прифронтовых регионах

бизнес
ЕБА представила пакет поддержки бизнеса у фронта / Freepik

Европейская бизнес ассоциация представила третью редакцию пакета предложений по поддержке бизнеса в прифронтовых областях Украины. Документ уже передан в Кабинет министров, Офис президента, Верховную Раду, Национальный банк, профильное министерство и Делегацию ЕС в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

В бизнес-сообществе подчеркивают, что предприятия в прифронтовых областях работают в более сложных условиях, чем в других регионах страны. Речь идет о постоянных рисках безопасности, поврежденной инфраструктуре, проблемах с логистикой, финансированием и доступом к кадрам.

Без целевых инструментов поддержки это приводит к сокращению экономической активности, релокации компаний, потере рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений.

Что предлагает бизнес

Документ содержит системный пакет решений для центральных и местных властей, международных партнеров, банков и финансовых учреждений. Основная цель – снизить военные и финансовые риски для компаний и стимулировать экономическую активность в прифронтовых регионах.

Среди ключевых предложений:

  • создание специальной государственной программы поддержки бизнеса в прифронтовых областях;
  • развитие механизмов страхования военных рисков;
  • налоговые стимулы для предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий;
  • компенсация логистических расходов и развитие транспортной инфраструктуры;
  • расширение доступа к кредитованию, грантам и финансовым инструментам;
  • поддержка энергостойкости предприятий;
  • стимулирование возвращения экономически активного населения;
  • создание особых экономических зон для привлечения инвестиций.

Что уже удалось реализовать

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что часть предложений предыдущих редакций власти уже начали учитывать.

В частности, бизнес положительно оценивает изменения в порядок остановки регистрации налоговых накладных, позволяющих безусловную регистрацию документов в регионах с повышенным риском боевых действий.

Также предприниматели отмечают расширение государственной программы "Собственное дело", где появились гранты для обеспечения резервного и автономного энергопитания предприятий.

Отдельно бизнес-сообщество поддерживает правительственное постановление №1541, предусматривающее компенсацию ущерба бизнесу и частичное возмещение страховых премий по договорам страхования военных рисков.

В Ассоциации отмечают, что готовы и дальше сотрудничать с государственными органами для наработки решений, которые помогут поддержать предприятия и восстановить экономический потенциал прифронтовых регионов.

Добавим, что, несмотря на стабилизацию Индекса настроений малого бизнеса, большинство предпринимателей в Украине выбирают консервативную стратегию, фокусируясь на удержании позиций и внутренних ресурсах. Только 21% оценивают свой бизнес положительно, а каждый второй ожидает ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

Автор:
Татьяна Гойденко