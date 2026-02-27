Малый бизнес адаптируется к войне, но только 21% предпринимателей оценивают ситуацию положительно

Несмотря на стабилизацию Индекса настроений малого бизнеса, большинство предпринимателей в Украине выбирают консервативную стратегию, фокусируясь на удержании позиций и внутренних ресурсах. Только 21% оценивают свой бизнес положительно, а каждый второй ожидает ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

Несмотря на стабилизацию показателей Индекса настроений малого бизнеса, большинство предпринимателей в Украине продолжают действовать осторожно и фокусируются на удержании своих позиций и внутренних ресурсов. Только 21% оценивают свой бизнес положительно, 31% считают ситуацию нейтральной, а 48% предпринимателей отмечают ухудшение по сравнению с прошлым годом. За последние шесть месяцев 56% респондентов отметили ухудшение, 32% не почувствовали изменений, а 12% сообщили об улучшении.

Прогнозы на следующие полгода оказались менее оптимистичными: 48% ожидают ухудшения ситуации, 31% не прогнозируют изменений, и только 21% надеются на улучшение. Экономическую ситуацию в Украине большинство предпринимателей оценивают негативно: 76% считают ее неблагоприятной или катастрофической, и только 4% отмечают благоприятное состояние.

Среди планирующих развитие предпринимателей наиболее приоритетными направлениями являются расширение клиентской базы и обновление спектра услуг. Да, 63% ориентируются на привлечение новых клиентов, а 42% планируют обновлять или расширять свой ассортимент. Значительно выросла доля компаний, выходящих на внешние рынки: с 17% в 2024 году до 28% в 2025 году.

При этом заметно сократилось количество предпринимателей, которые планируют привлекать дополнительное финансирование – с 62% в 2024 году до 53% в 2025 году. В то же время, большинство бизнесов все больше возлагается на собственные ресурсы: доля собственных средств как основного источника финансирования возросла до 51%.

Остальные потребности предприниматели планируют покрывать за счет грантовых программ (12%), кредитов (12%) и инвестиций (9%). Оценка доступности банковского кредитования осталась без изменений: 33% считают кредиты недоступными или труднодоступными, тогда как 22% сообщили о наличии доступных предложений.

Малый бизнес активно использует цифровые каналы. Лидерами стали маркетплейсы (32%) и социальные сети (31%), в то время как физические магазины потеряли первенство в продажах. Доля компаний, работающих почти полностью через digital-каналы, достигает 30%. Такой подход позволяет быстрее находить клиентов и масштабировать бизнес даже в условиях неопределенности.

Несмотря на стабилизацию показателей, предприниматели испытывают целый ряд вызовов. Среди главных проблем остаются атаки на энергосистему, рост цен, экономическую нестабильность, войну и оккупацию территорий, а также низкую покупательную способность населения.

Добавим, согласно данным Индекса ожиданий деловой активности, бизнес в январе несколько снизил свои оценки. Индекс зафиксировался на отметке 41,3, что ощутимо меньше декабрьских 49,2. Однако этот показатель выше, чем был в январе прошлого года.