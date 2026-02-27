Малий бізнес адаптується до війни, але лише 21% підприємців оцінюють ситуацію позитивно

Попри стабілізацію Індексу настроїв малого бізнесу, більшість підприємців в Україні обирає консервативну стратегію, фокусуючись на утриманні позицій та внутрішніх ресурсах. Лише 21% оцінюють свій бізнес позитивно, а кожен другий очікує погіршення ситуації найближчими місяцями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження ЄБА.

Попри стабілізацію показників Індексу настроїв малого бізнесу, більшість підприємців в Україні продовжує діяти обережно і фокусується на утриманні своїх позицій та внутрішніх ресурсів. Лише 21% оцінюють свій бізнес позитивно, 31% вважають ситуацію нейтральною, а 48% підприємців відзначають погіршення стану порівняно з минулим роком. За останні шість місяців 56% респондентів зауважили погіршення, 32% не відчули змін, а 12% повідомили про покращення.

Прогнози на наступні пів року виявилися менш оптимістичними: 48% очікують погіршення ситуації, 31% не прогнозують змін, і лише 21% сподіваються на покращення. Економічну ситуацію в Україні більшість підприємців оцінює негативно: 76% вважають її несприятливою або катастрофічною, і лише 4% відзначають сприятливий стан.

Серед підприємців, які планують розвиток, найбільш пріоритетними напрямами є розширення клієнтської бази та оновлення спектра послуг. Так, 63% орієнтуються на залучення нових клієнтів, а 42% планують оновлювати або розширювати свій асортимент. Значно зросла частка компаній, що виходять на зовнішні ринки: з 17% у 2024 році до 28% у 2025 році.

При цьому помітно скоротилася кількість підприємців, які планують залучати додаткове фінансування — з 62% у 2024 році до 53% у 2025 році. Водночас більшість бізнесів дедалі більше покладається на власні ресурси: частка власних коштів як основного джерела фінансування зросла до 51%.

Решту потреб підприємці планують покривати за рахунок грантових програм (12%), кредитів (12%) та інвестицій (9%). Оцінка доступності банківського кредитування залишилася майже без змін: 33% вважають кредити недоступними або важкодоступними, тоді як 22% повідомили про наявність доступних пропозицій.

Малий бізнес активно використовує цифрові канали. Лідерами стали маркетплейси (32%) та соціальні мережі (31%), тоді як фізичні магазини втратили першість у продажах. Частка компаній, які працюють майже повністю через digital-канали, досягає 30%. Такий підхід дозволяє швидше знаходити клієнтів і масштабувати бізнес навіть в умовах невизначеності.

Незважаючи на стабілізацію показників, підприємці відчувають низку викликів. Серед головних проблем залишаються атаки на енергосистему, зростання цін, економічна нестабільність, війна та окупація територій, а також низька купівельна спроможність населення.

Додамо, згідно з даними Індексу очікувань ділової активності, бізнес у січні дещо знизив свої оцінки. Індекс зафіксувався на позначці 41,3, що відчутно менше грудневих 49,2. Проте цей показник вищий, ніж був у січні минулого року.