Жилье, единый маршрут ВПЛ, экономическая спецмодель: прифронтовые общины предлагают правительству новый пакет поддержки

Ассоциация прифронтовых городов и общин подготовила и передала Кабинету министров предложения по формированию второго пакета поддержки прифронтовых территорий. Документ содержит комплексное видение государственной политики в отношении общин, которые продолжают жить и работать в условиях постоянных вызовов войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

К разработке предложений присоединились специалисты экономической и социальной сферы, а также общины из Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и других областей.

Авторы отмечают необходимость перехода от краткосрочного реагирования к модели долгосрочной устойчивости прифронтовых территорий. Среди ключевых направлений:

поддержка экономики и бизнеса;

жилищная политика для сохранения населения и кадров;

энергетическая автономия общин;

непрерывность базовых услуг;

поддержка медицины, образования и социальной сферы;

механизмы интеграции внутренне перемещенных лиц;

разминирование территорий.

По словам главы Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэра Харькова Игоря Терехова, прифронтовые общины сегодня нуждаются не только в компенсационных механизмах, но и в полноценной государственной политике устойчивости, в частности для возвращения украинцев, выехавших за границу.

"Сегодня нужны не отдельные решения, а системная и долгосрочная государственная политика поддержки прифронтовых территорий. И очень важно, чтобы она формировалась вместе с общинами, потому что лучше их никто не знает, какой ценой сегодня обеспечивается нормальная жизнь рядом с линией фронта", – отметил он.

Ключевые предложения прифронтовых регионов к правительству

Одной из главных инициатив является создание специальной экономической модели для бизнеса, работающего в условиях военных рисков. В частности, речь идет о государственных гарантиях для кредитования, отдельных финансовых инструментах для предприятий прифронтовых территорий и поддержке энергетической автономии бизнеса.

Также ассоциация предлагает внедрить модель обеспечения муниципальным и служебным жильем медиков, педагогов, работников коммунальной сферы и других специалистов в критических отраслях. Отдельно предлагается запуск государственной программы энергетической автономии общин, развитие локального поколения и резервных систем для критической инфраструктуры.

Отдельный блок предложений касается внедрения модели функциональной безопасности общин, при которой даже в условиях атак непрерывно должны работать медицинские, образовательные, социальные и коммунальные услуги.

Ассоциация выступает за создание единого маршрута поддержки и интеграции ВПЛ – от обеспечения жильем и трудоустройства до социального сопровождения и доступа к базовым услугам. Также предлагаются отдельные программы содержания семей с детьми в прифронтовых общинах.

Среди других инициатив – создание единого центра координации государственной политики по прифронтовым территориям и системе оценки результатов, ориентированной не на количество программ или постановлений, а на реальные изменения для людей, общин и бизнеса.

В ассоциации подчеркивают, что прифронтовые территории сегодня – это не периферия государственной политики, а пространство, где формируется новая модель устойчивости Украины в условиях войны и послевоенного развития.

Напомним, в августе 2025 года Кабмин принял первый пакет решений в рамках программы поддержки прифронтовых территорий, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.

О том, что правительство вместе с общинами работает над вторым пакетом помощи для прифронтовых территорий, сообщалось в сентябре. Тогда министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что его принятие должно обеспечить базовые потребности людей в зонах боевых действий и усилить устойчивость регионов.

К Ассоциации прифронтовых городов и общин, основанной в 2025 году, уже присоединились 330 общин из 11 областей Украины.