Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,83

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Жилье, единый маршрут ВПЛ, экономическая спецмодель: прифронтовые общины предлагают правительству новый пакет поддержки

Кабмин
Кабмину передали предложения по формированию второго пакета поддержки прифронтовых территорий / Правительственный портал

Ассоциация прифронтовых городов и общин подготовила и передала Кабинету министров предложения по формированию второго пакета поддержки прифронтовых территорий. Документ содержит комплексное видение государственной политики в отношении общин, которые продолжают жить и работать в условиях постоянных вызовов войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

К разработке предложений присоединились специалисты экономической и социальной сферы, а также общины из Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и других областей.

Авторы отмечают необходимость перехода от краткосрочного реагирования к модели долгосрочной устойчивости прифронтовых территорий. Среди ключевых направлений:

  • поддержка экономики и бизнеса;
  • жилищная политика для сохранения населения и кадров;
  • энергетическая автономия общин;
  • непрерывность базовых услуг;
  • поддержка медицины, образования и социальной сферы;
  • механизмы интеграции внутренне перемещенных лиц;
  • разминирование территорий.

По словам главы Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэра Харькова Игоря Терехова, прифронтовые общины сегодня нуждаются не только в компенсационных механизмах, но и в полноценной государственной политике устойчивости, в частности для возвращения украинцев, выехавших за границу.

"Сегодня нужны не отдельные решения, а системная и долгосрочная государственная политика поддержки прифронтовых территорий. И очень важно, чтобы она формировалась вместе с общинами, потому что лучше их никто не знает, какой ценой сегодня обеспечивается нормальная жизнь рядом с линией фронта", – отметил он.

Ключевые предложения прифронтовых регионов к правительству

Одной из главных инициатив является создание специальной экономической модели для бизнеса, работающего в условиях военных рисков. В частности, речь идет о государственных гарантиях для кредитования, отдельных финансовых инструментах для предприятий прифронтовых территорий и поддержке энергетической автономии бизнеса.

Также ассоциация предлагает внедрить модель обеспечения муниципальным и служебным жильем медиков, педагогов, работников коммунальной сферы и других специалистов в критических отраслях. Отдельно предлагается запуск государственной программы энергетической автономии общин, развитие локального поколения и резервных систем для критической инфраструктуры.

Отдельный блок предложений касается внедрения модели функциональной безопасности общин, при которой даже в условиях атак непрерывно должны работать медицинские, образовательные, социальные и коммунальные услуги.

Ассоциация выступает за создание единого маршрута поддержки и интеграции ВПЛ – от обеспечения жильем и трудоустройства до социального сопровождения и доступа к базовым услугам. Также предлагаются отдельные программы содержания семей с детьми в прифронтовых общинах.

Среди других инициатив – создание единого центра координации государственной политики по прифронтовым территориям и системе оценки результатов, ориентированной не на количество программ или постановлений, а на реальные изменения для людей, общин и бизнеса.

В ассоциации подчеркивают, что прифронтовые территории сегодня – это не периферия государственной политики, а пространство, где формируется новая модель устойчивости Украины в условиях войны и послевоенного развития.

Напомним, в августе 2025 года Кабмин принял первый пакет решений в рамках программы поддержки прифронтовых территорий, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.

О том, что правительство вместе с общинами работает над вторым пакетом помощи для прифронтовых территорий, сообщалось в сентябре. Тогда министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что его принятие должно обеспечить базовые потребности людей в зонах боевых действий и усилить устойчивость регионов.

К Ассоциации прифронтовых городов и общин, основанной в 2025 году, уже присоединились 330 общин из 11 областей Украины. 

Автор:
Майя Калына