Мер Харкова у Празі закликав до окремої політики підтримки прифронтових територій

Стійкість прифронтових міст та громад має значення не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціація прифронтових міст та громад, міський голова Харків Ігор Терехов під час безпекового форуму GLOBSEC Forum у Прага.

За його словами, сьогодні формується нова архітектура безпеки, де Україна займає провідне місце, і якщо Європа не хоче війни на її землі, "вона має бути об’єднаною в підтримці України".

Він зазначив, що справедливий і довготривалий мир можливий лише за наявності чітких гарантій безпеки для України.

"Всі хочуть миру. Але мир не може бути будь-якою ціною. Він має бути справедливим і таким, що не закінчиться новою хвилею війни через рік чи кілька місяців. Для нас важливо, щоб це було гарантовано", – додав Терехов.

Прифронтові території, їхні проблеми та шляхи вирішення

Під час виступу він також розповів про ситуацію у Харкові, де наразі перебувають близько 1,3 млн людей, серед яких 215 тис. внутрішньо переміщених осіб. Попри постійні обстріли місто продовжує забезпечувати роботу транспорту, комунальних служб, соціальних сервісів, будує підземні школи та готується до нового опалювального сезону.

Як наголосив мер Харкова, досвід Харкова та інших територій поблизу лінії фронту став поштовхом до створення Асоціації прифронтових міст та громад, яка нині об’єднує понад 330 громад із 12 областей України.

Міський голова наголосив, що прифронтові території потребують окремих механізмів підтримки, оскільки працюють в умовах постійних атак, руйнування інфраструктури, проблем з енергопостачанням і відтоку бізнесу.

"Прифронтові міста мають спільні проблеми, і шлях до їх вирішення теж має бути спільним. Не може бути однакового підходу до тилових міст і прифронтових громад, які фактично живуть у воєнній реальності. Нам потрібні інші фінансові механізми, інша підтримка бізнесу, інша енергетична політика і зовсім інша увага до людей", – зазначив Терехов.

Серед результатів роботи асоціації Терехов назвав збереження частини ПДФО у місцевих бюджетах, привернення уваги уряду до проблем прифронтових територій та підтримку малого бізнесу.

Він також зазначив, що повернення людей у прифронтові міста залежить від кількох базових умов – безпеки, житла, роботи, освіти для дітей та соціальної підтримки.

"Економіка прифронтових міст, підтримка бізнесу, енергетична стійкість і соціальна політика – це не окремі питання. Це основа майбутнього цих громад", – резюмував Терехов.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Зараз уряд разом із громадами працює над другим пакетом допомоги для прифронтових територій. У травні 2026 року Асоціація прифронтових міст і громад підготувала та передала Кабінету міністрів свої пропозиції.