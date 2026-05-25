Однокімнатні квартири в Україні подорожчали до 10% з початку року: де ціни зросли найбільше

У низці областей України однокімнатні квартири з початку року подорожчали на 5-10% у доларовому еквіваленті. Найактивніше ціни зростали у західних регіонах, а також у прифронтових областях через попит з боку ВПО.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Команда OLX провела аналіз ринку продажу однокімнатних квартир у всіх регіонах України та з’ясувала, де з січня по квітень 2026 року медіанні ціни зросли найбільше.

Області з найдинамічнішим зростанням цін на однокімнатні квартири

Найвідчутніше подорожчання від початку року зафіксували в Тернопільській області – медіанна вартість однокімнатного житла збільшилася на 10% у доларовому еквіваленті та сягнула $51,5 тис.

Також суттєве зростання цін спостерігалося в таких регіонах:

Закарпатська область – +7%, до $71,3 тис.;

Харківська та Сумська області – +6%, до $25,1 тис. та $20,8 тис. відповідно;

Вінницька та Хмельницька області – +5%, до $52,1 тис. та $40,1 тис. відповідно.

Області з помірним зростанням цін

У частині регіонів медіанні ціни на однокімнатні квартири зростали більш стримано – у межах 1-4% у доларовому еквіваленті.

Зокрема, на 4% подорожчало житло у Дніпропетровській області – до $25,7 тис., а також в Івано-Франківській – до $49,4 тис.

Приріст на 3% зафіксували у Львівській (до $66,6 тис.), Київській (до $49,7 тис.), Миколаївській (до $19,2 тис.) та Полтавській областях (до $36,9 тис.).

Незначне підвищення вартості спостерігалося і в інших регіонах. Так, на 2% зросли ціни в Одеській (до $46,2 тис.), Запорізькій (до $15,1 тис.), Житомирській (до $45,2 тис.) та Кіровоградській областях (до $25,8 тис.).

Ще на 1% подорожчали однокімнатні квартири у Чернівецькій області – до $57,4 тис., а також у Волинській – до $49,8 тис.

Де ціни знизилися

Попри загальну тенденцію до зростання, у кількох регіонах зафіксували зниження медіанної вартості однокімнатного житла.

У Черкаській області ціни зменшилися на 1% – до $41,9 тис.

У Чернігівській та Херсонській областях падіння склало 2% – до $32,1 тис. та $14,5 тис. відповідно.

Найсуттєвіше зниження зафіксували у Рівненській області – на 4%, до $55 тис.

Де квартири дорожчали найактивніше

Найвищі темпи зростання цін на однокімнатні квартири спостерігалися у західних та східних регіонах України.

Лідерами за динамікою стали Тернопільська область, де медіанна ціна зросла на 10%, та Закарпатська – зі зростанням на 7%. Однією з причин може бути стабільний попит на житло у відносно безпечних областях.

Водночас у Харківській та Сумській областях вартість квартир підвищилася на 6% у доларах. Це, зокрема, може бути пов’язано зі збільшенням попиту з боку внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають із територій активних бойових дій.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року Держслужби статистики ціни на квартири зросли в середньому на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.