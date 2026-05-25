Однокомнатные квартиры в Украине подорожали до 10% с начала года: где цены выросли больше всего

Цены на квартиры продолжают расти.

В ряде областей Украины однокомнатные квартиры с начала года подорожали на 5-10% в долларовом эквиваленте. Активнее всего цены росли в западных регионах, а также в прифронтовых областях из-за спроса со стороны ВПЛ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Команда OLX провела анализ рынка продаж однокомнатных квартир во всех регионах Украины и выяснила, где с января по апрель 2026 медианные цены выросли больше всего.

Области с самым динамичным ростом цен на однокомнатные квартиры

Самое ощутимое подорожание с начала года зафиксировали в Тернопольской области – медианная стоимость однокомнатного жилья увеличилась на 10% в долларовом эквиваленте и достигла $51,5 тыс.

Также существенный рост цен наблюдался в следующих регионах:

  • Закарпатская область – +7%, до $71,3 тыс.;
  • Харьковская и Сумская области – +6%, до $25,1 тыс. и $20,8 тыс. соответственно;
  • Винницкая и Хмельницкая области – +5%, до $52,1 тыс. и $40,1 тыс. соответственно.

Области с умеренным ростом цен

В части регионов медианные цены на однокомнатные квартиры росли более сдержанно – в пределах 1-4% в долларовом эквиваленте.

В частности, на 4% подорожало жилье в Днепропетровской области – до $25,7 тыс., а также в Ивано-Франковской – до $49,4 тыс.

Прирост на 3% зафиксирован во Львовской (до $66,6 тыс.), Киевской (до $49,7 тыс.), Николаевской (до $19,2 тыс.) и Полтавской областях (до $36,9 тыс.).

Незначительное повышение стоимости наблюдалось и в других регионах. Так, на 2% выросли цены в Одесской (до $46,2 тыс.), Запорожской (до $15,1 тыс.), Житомирской (до $45,2 тыс.) и в Кировоградской областях (до $25,8 тыс.).

Еще на 1% подорожали однокомнатные квартиры в Черновицкой области – до $57,4 тыс., а также в Волынской – до $49,8 тыс.

Где цены снизились

Несмотря на общую тенденцию роста, в нескольких регионах зафиксировали снижение медианной стоимости однокомнатного жилья.

В Черкасской области цены снизились на 1% - до $41,9 тыс.

В Черниговской и Херсонской областях падение составило 2% - до $32,1 тыс. и $14,5 тыс. соответственно.

Существенное снижение зафиксировали в Ровенской области - на 4%, до $55 тыс.

Где квартиры дорожали наиболее активно

Высокие темпы роста цен на однокомнатные квартиры наблюдались в западных и восточных регионах Украины.

Лидерами по динамике стали Тернопольская область, где медианная цена выросла на 10% и Закарпатская – с ростом на 7%. Одной из причин может стать стабильный спрос на жилье в относительно безопасных областях.

В то же время в Харьковской и Сумской областях стоимость квартир повысилась на 6% в долларах. Это, в частности, может быть связано с увеличением спроса со стороны внутриперемещенных лиц, переезжающих с территорий активных боевых действий.

Напомним, по итогам первого квартала 2026 г. Госслужбы статистики цены на квартиры выросли в среднем на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Ярослава Тюпка