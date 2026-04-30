Meta будет платить создателям контента в стейблокинах через Stripe

Компания Meta объявила о запуске выплат для создателей контента в стейблкоинах, используя платежную инфраструктуру Stripe. Это первый практический шаг компании в сфере криптоплатежей после отказа от собственного токена в 2022 году.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

В настоящее время функция доступна части авторов контента в Колумбии и на Филиппинах. Выплаты производятся в стейблкоине USDC от Circle и работают в сетях Solana и Polygon. Этот запуск свидетельствует о возвращении Meta в крипторинок после закрытия проекта Libra, прекращенного из-за давления регуляторов.

Как работают выплаты и условия использования

Система позволяет получать средства непосредственно на криптогаманцы, поддерживающие USDC, такие как MetaMask, Phantom и Binance Wallet.

Основные особенности и ограничения сервиса:

Отказ от собственного токена: в Meta подчеркнули, что не планируют создавать свой стейблкоин, а интегрируют существующие решения.

Отсутствие офрампа: компания не предоставляет сервис для обмена криптоактивов на локальную валюту.

Конвертация: пользователи должны конвертировать активы в фиат самостоятельно через биржи.

Налоговая отчетность: авторы продолжают получать стандартные налоговые формы, а Stripe может придавать отдельную криптоотчетность.

Безопасность: перед подключением услуги Meta предлагает пользователям ознакомиться с рисками криптовалюта.

В компании объясняют такой шаг стремлением снизить комиссии и предложить релевантные инструменты международным расчетам. Ранее, в 2025 году, уже появлялась информация о переговорах по внедрению стейблкоинов для упрощения финансовых операций внутри платформ Meta.

