Meta будет платить создателям контента в стейблокинах через Stripe

Meta
Meta будет платить создателям контента в стейблокинах через Stripe / Depositphotos

Компания Meta объявила о запуске выплат для создателей контента в стейблкоинах, используя платежную инфраструктуру Stripe. Это первый практический шаг компании в сфере криптоплатежей после отказа от собственного токена в 2022 году.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

В настоящее время функция доступна части авторов контента в Колумбии и на Филиппинах. Выплаты производятся в стейблкоине USDC от Circle и работают в сетях Solana и Polygon. Этот запуск свидетельствует о возвращении Meta в крипторинок после закрытия проекта Libra, прекращенного из-за давления регуляторов.

Как работают выплаты и условия использования

Система позволяет получать средства непосредственно на криптогаманцы, поддерживающие USDC, такие как MetaMask, Phantom и Binance Wallet.

Основные особенности и ограничения сервиса:

  • Отказ от собственного токена: в Meta подчеркнули, что не планируют создавать свой стейблкоин, а интегрируют существующие решения.
  • Отсутствие офрампа: компания не предоставляет сервис для обмена криптоактивов на локальную валюту.
  • Конвертация: пользователи должны конвертировать активы в фиат самостоятельно через биржи.
  • Налоговая отчетность: авторы продолжают получать стандартные налоговые формы, а Stripe может придавать отдельную криптоотчетность.
  • Безопасность: перед подключением услуги Meta предлагает пользователям ознакомиться с рисками криптовалюта.

В компании объясняют такой шаг стремлением снизить комиссии и предложить релевантные инструменты международным расчетам. Ранее, в 2025 году, уже появлялась информация о переговорах по внедрению стейблкоинов для упрощения финансовых операций внутри платформ Meta.

Напомним, Visa запускает оплату криптовалютой без посредников через платформу WeFi. Новое решение позволит владельцам цифровых активов тратить их напрямую через глобальную сеть Visa, минуя традиционные банки. Это еще один шаг к интеграции блокчейн-технологий в обыденные финансовые операции.

Автор:
Максим Кольц