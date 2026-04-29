Visa запускает оплату криптовалютой без посредников через платформу WeFi

Visa запускает оплату криптовалютой без посредников через платформу WeFi / Depositphotos

Платежный гигант Visa объявил о партнерстве с блокчейн-компанией WeFi для создания инфраструктуры ончейн-банкинга. Новое решение позволит владельцам цифровых активов тратить их напрямую через глобальную сеть Visa, минуя традиционные банки и посредников.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила компания WeFi.

Ключевой идеей проекта является полный контроль пользователя над собственными средствами. В отличие от обычных сервисов клиенты сами сохраняют частные ключи и имеют прямой доступ к активам, а платформа не вмешивается в процесс управления ими.

Как будет работать расчет криптовалютой

Соучредителем WeFi является Рив Коллинз, известный как один из создателей стейблкоина Tether. Вместе с Visa компания планирует соединить блокчейн-технологии с реальными платежными инструментами, предоставляя пользователям даже персональные счета IBAN.

Главные особенности нового сервиса:

  • Отсутствие конвертации: стейблкоины интегрированы в систему так, что расчеты производятся автоматически без ручного обмена.
  • Прямой доступ: оплата производится повсюду, где принимают карты Visa, но без участия банковского учреждения как третьей стороны.
  • Финансовая инклюзия: сервис ориентирован на регионы, где доступ к традиционным банковским услугам ограничен.

По словам разработчиков, это позволяет "закрыть последний этап" в развитии криптобанкинга, превращая цифровые активы из инструмента инвестирования в полноценное платежное средство в повседневной жизни.

География запуска и планы

Внедрение услуги будет постепенным. Первыми воспользоваться прямой оплатой могут жители отдельных стран Европы, Азии и Латинской Америки. Дальнейшее масштабирование зависит от получения лицензий в местных юрисдикциях.

Эта инициатива является частью большой стратегии Visa. Ранее компания уже объявляла о сотрудничестве с Bridge (дочерняя компания Stripe) для массового выпуска карт, привязанных к стейблкоинам, в более чем 100 странах мира.

Напомним, ПриватБанк и Visa запускают кэшбек на международные переводы. Клиенты, осуществляющие или получающие денежные переводы на карты Visa, могут принять участие в программе лояльности и получить вознаграждение. Это один из шагов платежной системы по стимулированию трансграничных платежей в Украине.

Автор:
Максим Кольц