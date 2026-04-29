Visa запускає оплату криптовалютою без посередників через платформу WeFi

Visa запускає оплату криптовалютою без посередників через платформу WeFi / Depositphotos

Платіжний гігант Visa оголосив про партнерство з блокчейн-компанією WeFi для створення інфраструктури ончейн-банкінгу. Нове рішення дозволить власникам цифрових активів витрачати їх напряму через глобальну мережу Visa, оминаючи традиційні банки та посередників.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявила компанія WeFi.

Ключовою ідеєю проєкту є повний контроль користувача над власними коштами. На відміну від звичайних сервісів, клієнти самі зберігають приватні ключі та мають прямий доступ до активів, а платформа не втручається у процес керування ними.

Як працюватиме розрахунок криптовалютою

Співзасновником WeFi є Рів Коллінз, відомий як один із творців стейблкоїна Tether. Разом із Visa компанія планує з'єднати блокчейн-технології з реальними платіжними інструментами, надаючи користувачам навіть персональні IBAN-рахунки.

Головні особливості нового сервісу:

  • Відсутність конвертації: стейблкоїни інтегровані в систему так, що розрахунки відбуваються автоматично без ручного обміну.
  • Прямий доступ: оплата здійснюється всюди, де приймають картки Visa, але без участі банківської установи як третьої сторони.
  • Фінансова інклюзія: сервіс орієнтований на регіони, де доступ до традиційних банківських послуг обмежений.

За словами розробників, це дозволяє "закрити останній етап" у розвитку криптобанкінгу, перетворюючи цифрові активи з інструменту інвестування на повноцінний платіжний засіб у повсякденному житті.

Географія запуску та плани

Впровадження послуги буде поступовим. Першими скористатися прямою оплатою зможуть жителі окремих країн Європи, Азії та Латинської Америки. Подальше масштабування залежатиме від отримання ліцензій у місцевих юрисдикціях.

Ця ініціатива є частиною великої стратегії Visa. Раніше компанія вже оголошувала про співпрацю з Bridge (дочірня компанія Stripe) для масового випуску карток, прив'язаних до стейблкоїнів, у більш ніж 100 країнах світу.

Нагадаємо, ПриватБанк і Visa запускають кешбек на міжнародні перекази. Клієнти, які здійснюють або отримують грошові перекази на картки Visa, можуть взяти участь у програмі лояльності та отримати грошову винагороду. Це один із кроків платіжної системи щодо стимулювання транскордонних платежів в Україні.

Автор:
Максим Кольц