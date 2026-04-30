Meta платитиме творцям контенту у стейблкоїнах через Stripe

Компанія Meta оголосила про запуск виплат для творців контенту у стейблкоїнах, використовуючи платіжну інфраструктуру Stripe. Це перший практичний крок компанії у сфері криптоплатежів після відмови від власного токена у 2022 році.

Наразі функція доступна для частини авторів контенту у Колумбії та на Філіппінах. Виплати здійснюються у стейблкоїні USDC від Circle і працюють у мережах Solana та Polygon. Цей запуск свідчить про повернення Meta до крипторинку після закриття проєкту Libra, який було припинено через тиск регуляторів.

Як працюють виплати та умови використання

Система дозволяє отримувати кошти безпосередньо на криптогаманці, що підтримують USDC, такі як MetaMask, Phantom та Binance Wallet.

Основні особливості та обмеження сервісу:

Відмова від власного токена: у Meta підкреслили, що не планують створювати свій стейблкоїн, а інтегрують існуючі рішення.

Відсутність офрампу: компанія не надає сервісу для обміну криптоактивів на локальну валюту.

Конвертація: користувачі мають конвертувати активи у фіат самостійно через біржі.

Податкова звітність: автори продовжують отримувати стандартні податкові форми, а Stripe може надавати окрему криптозвітність.

Безпека: перед підключенням послуги Meta пропонує користувачам ознайомитися з ризиками криптовалют.

У компанії пояснюють такий крок прагненням знизити комісії та запропонувати релевантні інструменти для міжнародних розрахунків. Раніше, у 2025 році, вже з’являлася інформація про переговори щодо впровадження стейблкоїнів для спрощення фінансових операцій усередині платформ Meta.

